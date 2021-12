Leg eens een duurzaam stuk speelgoed onder je kerstboom: Kortrijkse webshop Fairplace.be opent tot begin 2022 fysiek winkelpunt

Duurzaam speelgoed heeft definitief zijn plaats gevonden in de markt. Fairplace.be, een Kortrijkse webshop die sinds eind 2013 inzet op ecologisch verantwoord speelgoed, ziet jaar na jaar de interesse stijgen en opent daarom nu tot begin volgend jaar een fysiek winkelpunt. “In onze beginjaren werden we als niche weggezet, nu wordt ons gamma door een steeds breder publiek gedragen”, klinkt het.

Pakjes voor onze kinderen onder de kerstboom? Dan denken we spontaan aan veelkleurige dozen Lego en Playmobil, videogames of een leuk boek, maar het kan ook anders. De laatste jaren neemt duurzaam speelgoed een steeds prominentere plaats in de markt in, iets wat ze bij Fairplace.be van dichtbij merken.

De webshop zag in november 2013 het levenslicht onder impuls van Ingelmunsternaar Yves Vercruysse (51) en Christophe Toye (52) uit de Waregemse deelgemeente Beveren-Leie. Sindsdien zien ze hun duurzaam speelgoed als zoete broodjes over de virtuele toonbank vliegen.

“We komen allebei uit de wereld van speelpleinwerkingen. Om die sector te ondersteunen, hadden we een eigen bedrijfje opgericht: Materiaalmagazijn. Daarmee leverden we robuust speelgoed aan speelpleinen, vooral met de bedoeling dat het tegen een stootje kon en een lange tijd dienst kon doen. Zo ontdekten we gaandeweg dat duurzaam speelgoed ondervertegenwoordigd was. Daar wilden we verandering in brengen.”

Organisch gegroeid

Yves en Christophe speurden tal van internationale speelgoedbeurzen af en stelden een gamma met duurzaam en ecologisch verantwoord speelgoed samen. “We herinneren ons nog de allereerste dag, de launch van onze webshop op een woensdagnamiddag”, glimlachen ze. “We zaten samen naar het scherm van onze laptop te staren toen de eerste bestelling binnen liep. Die zijn we zelfs persoonlijk bij de klant in Deerlijk gaan afleveren.”

Ons speelgoed kan ook aan volgende generaties doorgegeven worden

Die service zou vandaag niet meer mogelijk zijn, want sinds 2013 is het aantal dagelijkse bestellingen pijlsnel de hoogte ingeschoten. “Destijds is Fairplace.be gestart als een soort hobby, maar het verhaal is organisch mooi gegroeid. Vooral de laatste twee jaar zien we dat duurzaamheid een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij speelt. Op die trend bieden wij een mooi antwoord.”

Het aanbod van Fairplace.be is de voorbije jaren explosief gegroeid en telt ondertussen om en bij de 800 producten. En dat gaat heel breed: van vrachtwagens en huisjes die uit gerecycleerde melkflessen gemaakt zijn over een koffieservies uit bioplastic op basis van suikerriet tot speelgoeddino’s van rubberhout.

“Onze voorwaarde is dat de grondstoffen ecologisch verantwoord zijn en dat het een hele poos gebruikt kan worden. Onze houten loopfietsjes bijvoorbeeld kunnen zelfs enkele generaties overbruggen. Ook dát is duurzaamheid.”

Grote spelers volgen

Het klantenbestand van Fairplace.be is de laatste jaren veel diverser geworden. “België en Nederland zijn onze grootste afzetmarkten, maar we hebben ooit al een pakketje naar Australië moeten versturen. Vooral ons doelpubliek is breder geworden. Aanvankelijk vonden jonge milieubewuste mama’s ons, daarna volgden ook de oma’s. Maar nu bereiken we bij wijze van spreken iedereen. Duurzaam speelgoed is stilaan volledig complementair geworden met het traditionele aanbod.”

De drie populairste cadeaus

1. Kaplablokken Ook wel kabouterplankjes genoemd en ideaal om je kind de gekste constructies te laten bouwen. Gemaakt van dennenhout. Een doos van 280 blokken kost 75 euro.

2. Stapelstein Letterlijk te vertalen als stapelstenen. Kinderen gebruiken de stenen, die eigenlijk als balansspeelgoed omschreven kunnen worden, om parcourtjes te bouwen en ze stimuleren de natuurlijke bewegingsdrang. Bovendien zijn ze volledig recycleerbaar. Een set van 3 kost 89 euro.

3. Bilibo Deze speelschelp, gemaakt uit milieuvriendelijk polyethyleen, is een echt succesnummer. Dit open end-speelgoed stimuleert de creativiteit van kinderen. Het wordt gebruikt als wiebelende schommel, als helm, als opstapje en ligt letterlijk nooit stil wanneer je kroost aan het spelen is. De Bilibo kost 29,95 euro.

“We zijn ondertussen als zelfstandig handelaar ook op bol.com actief, meer mainstream kan je niet gaan, hé? De grote speelgoedmerken en concerns volgen ook stilaan dit pad, het is slechts een kwestie van tijd vooraleer er een puzzel van Bumba op gerecycleerd karton in de rekken ligt.”

Dat duurzaam speelgoed ook duurder is, willen Yves en Christophe wat ontkrachten. “Je zal bij aankoop soms wel wat meer betalen, maar dé kracht is net dat het speelgoed langer kan gebruikt worden en ook aan volgende generaties doorgegeven kan worden. Die mentaliteitswijziging wordt steeds vlotter gemaakt, merken we.”

Vooral tijdens de eindejaarsperiode ziet Fairplace.be haar verkoop de hoogte in schieten. “Sinterklaas en Kerstmis zijn onze absolute topmomenten”, klinkt het. “En de vraag wordt jaar na jaar groter. Onze ambitie is om op termijn uit te groeien tot een stabiel bedrijf dat dé referentie is wanneer het over duurzaam speelgoed gaat.”

Nu houden Yves – regisseur sociale economie bij DVV Midwest in Roeselare – en Christophe – zelfstandig social media-expert – er nog allebei een andere job op na, maar binnen afzienbare tijd willen ze zich fulltime om Fairplace.be bekommeren.

“En eigen bedacht en ontworpen duurzaam speelgoed op de markt brengen. De opening van ons tijdelijk fysiek winkelpunt is alvast een stap in de goeie richting. We zien ook dat mensen het leuk vinden om onze producten even vast te nemen en echt te kunnen voelen. Duurzaam speelgoed zal de komende jaren alleen maar aan belang toenemen.”