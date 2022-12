Leg eens een 3D-beeldje met een pakkend verhaal onder de kerstboom: “Onze creaties maken pure emoties los”

Nog op zoek naar een origineel kerst- of nieuwjaarsgeschenk? Klop dan aan bij Gwin Steenhoudt en Bart Laevens uit Bavikhove. Al sinds 2014 leggen zij zich toe op het maken van levensechte 3D-beeldjes. Je zwangere buik of kroost in miniatuurversie, het kan al vanaf 255 euro. “Onze creaties wekken pure emoties op. Een mooier compliment kunnen we niet krijgen.”

Een beeldje van een huwelijksfoto, een lief peutertje, een gouden echtpaar of een bolle zwangerschapsbuik: Gwin Steenhoudt (61) en Bart Laevens (51) zagen het de voorbije jaren allemaal de revue passeren. Het koppel runt sinds een achttal jaar samen G-WIN en is gespecialiseerd in 3D-scannen en het maken van beelden en awards en modelering.

Vooral de beelden die ze maken, springen in het oog. “Met een speciale scanner maken we duizenden fragmentfoto’s en die plakken we digitaal tot één bestand aan elkaar”, leggen ze uit. “Dat beeld kunnen we dan verder bewerken en uiteindelijk 3D-printen, met de hand inkleuren en volledig op maat van de klant afwerken.”

Digitaal opmeten

Toen Bart en Gwin in 2014 hun eerste stapjes in de 3D-printwereld zetten, was de sector nog relatief onbekend. “3D-printen kwam nog maar net om de hoek kijken, maar wij zagen meteen het potentieel ervan in. De techniek laat je toe elke keer opnieuw een uniek exemplaar af te leveren.”

Wie een 3D-beeld wil laten maken, kan zich in de Harelbeekse deelgemeente volledig digitaal laten opmeten. “Nadat we de nodige foto’s genomen hebben, start het werk op onze pc”, klinkt het. “Een vijftal weken later is het eindresultaat klaar.”

Een standaardbeeldje van 15 centimeter in polyamidepoeder heb je al voor 255 euro. “Maar eigenlijk zijn alle afmetingen en materialen mogelijk. Kleur, grootte, houding… we bespreken het allemaal met de klant. Zo hebben we al beeldjes in titanium, zilver en brons gemaakt. Ons grootste beeld ooit mat 46 centimeter en was uit 23 kilo brons gemaakt. Maar het resultaat was prachtig.”

Beeldjes met verhaal

Zowel particulieren als bedrijven kloppen bij G-WIN aan. “Voor ondernemingen maken we vooral awards en trofeeën. Delhaize is klant, net als de KU Leuven en de VRT. Voor die laatste maakten we de Homo Universalis-award van Ketnet.”

Particulieren vinden dan weer de weg voor beeldjes met een verhaal. “Het allerpopulairst zijn zwangerschapsbeeldjes. Daar maken we er enkele tientallen per maand van. Maar ook beeltenissen van jubilarissen en (klein)kinderen doen het goed. Wanneer de klant zijn beeldje komt ophalen, zien we welke emoties onze creaties opwekken. Die zijn altijd puur. Een mooier compliment kunnen we niet krijgen.”

Gwin omschrijft de 3D-beeldjes als het perfecte huwelijk tussen spitstechnologie en ambacht. “We werken met state of the art-materiaal, maar tegelijk hebben we aandacht voor de kleinste details. Daarom dragen we ook het label van Erkend Ambacht.”

Sterrenkindje

Soms werken Bart en Gwin opdrachten af die onder hun vel kruipen. “Elk beeldje heeft een zekere lading. Zo kregen we onlangs de vraag om een sterrenkindje in 3D te maken. Het kindje was drie jaar geleden overleden en op basis van foto’s hebben we een 3D-ontwerp gemaakt. Toen de papa het beeldje kwam oppikken, begon hij het hoofdje en handjes meteen te strelen.”

Af en toe krijgt het echtpaar ook de vraag om overleden mensen te scannen. “Of mensen die op een palliatieve afdeling van een ziekenhuis verblijven. Zulke zaken werken we met het allergrootste respect af, want we weten dat we mee voor een tastbare herinnering zorgen.”

De voorbije acht jaar rolden er bij Bart en Gwin al een duizendtal beelden in alle maten en vormen van de spreekwoordelijke band. “De laatste vier jaar zit ons concept echt in de lift, met een duidelijke piek tijdens de eindejaarsperiode. Straks zullen er opnieuw heel wat van onze beeldjes onder de kerstboom liggen, klaar om mensen gelukkig te maken.”

Info: www.gwin.be