Leegstand in Oostende duikt onder niveau van voor pandemie: “Enige centrumstad waar aantal handelspanden is gestegen”

De leegstand in Oostende daalde met 15 procent op één jaar. “Het gevolg van verschillende acties zoals het inzetten op het bereiken van de toekomstige handelaars, herbestemming en huursubsidies”, luidt het bij het Economisch Huis.

Onderzoeksbureau Locatus meet elk jaar op 1 januari de leegstand. Op 1 januari 2023 stonden 236 van 1950 panden leeg (12,1 procent). Begin 2024 stonden 195 van de 1963 panden leeg (9,93 procent), zo maakte het Economisch Huis Oostende bekend. Na de pandemie-jaren duikt de leegstand onder de 10 procent, onder het niveau van begin 2020 (voor de pandemie). “Oostende is de enige centrumstad in Vlaanderen waar het aantal handelspanden licht is gestegen”, zo luidt het.

Business day voor ondernemers

“De daling van de leegstand was in 2023 een speerpunt voor ons”, zegt Filip Roelandt van het Economisch Huis Oostende. “Erwin De Schuyter, één van onze medewerkers is voltijds bezig met business development. Daarbij werd in andere centrumsteden gekeken welke unieke zaken ook naar Oostende zouden kunnen komen. Een andere actie was de herbestemming van panden die langer dan drie jaar leeg staan buiten de kerngebieden. We organiseerde een ‘business day’ voor potentiële ondernemers. Dat resulteerde er in dat een reeks zaken zich vestigden in Oostende. Het gaat om Paroles Paroles, BLCN Design en Glinterio. Ook zaken zoals Tailor on Tour, Obscure, Fox & Co, de garnaalmijn en Zelda & Zorro vestigden zich hier na onze bemiddeling. Oostende, met 5 miljoen bezoekers, is voor elke handelaar immers interessant.”

“De huursubsidie geeft ademruimte aan handelaars” – schepen Charlotte Verkeyn

“Op vandaag komen eigenaars van panden naar ons voor ondersteuning. Dat is een positieve verschuiving”, luidt het. Er is verder een huursubsidie: de stad betaalt een aanzienlijk deel van de huur, gedurende 3 jaar. Het gaat om 75 procent (eerste jaar), 50 procent (2e jaar) en 25 procent (3e jaar). “Zoiets betekent voor handelaars die leegstaande panden betrekken een verschil van honderden euro’s per maand. Het geeft hen ademruimte en zekerheid aan de eigenaars”, zegt schepen voor lokale economie Charlotte Verkeyn (N-VA).

Vinger aan de pols

Ze wil de vinger aan pols blijven houden: “Er is een verschuiving van de aanvangsleegstand van minder dan een jaar naar langdurige leegstand. Een aantal van de 127 panden die vorig jaar pas leeg stonden zijn nu opgenomen in de lijst met langdurige leegstand. Er zijn 77 zulke panden, een stijging met 20. We gaan met de eigenaars in gesprek voor en begeleidingstraject om te kijken of het pand nog aangepast is aan de moderne noden. Er is verder een leegstandstax, maar daar willen we pro-actief mee aan de slag. Als zo’n dossier voor leegstand wordt opgebouwd, betrekken we het Economisch Huis zodat we met de eigenaar naar een oplossing zoeken.” Het creatief aankleden door de stad van leegstaande vitrines, behoort niet tot de instrumenten. “Bepaalde eigenaars zijn daar tegen”, luidt het.