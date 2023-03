Leegstand daalt in Roeselare, maar stad wil niet bij de pakken blijven zitten en komt met 10 actiepunten

Met een nieuw 10 actiepuntenplan zet de stad extra in op Roeselare als winkelstad. Hoewel het leegstandscijfers het afgelopen jaar daalde, wil de stad niet op haar lauweren blijven rusten. “Met onder andere de nieuwe shoppingcampagne ‘Da’s even Roeselare!’ en kindvriendelijke activiteiten willen we Roeselare als de meest gezellig winkelstad in de kijker zetten”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Ondanks de uitdagingen shoppingtijden kon de stad Roeselare het voorbije jaar goede cijfers voorleggen. “We mochten dertig nieuwe handelaars verwelkomen in het centrum, waarvan zes met een pop-up. Het leegstandscijfer voor Roeselare daalde mede daardoor van 11,9 naar 10,5 procent”, aldus burgemeester Kris Declercq. Toch wil de stadsbestuur niet in slaap laten wiegen. Bij de start van het nieuwe winkelseizoen stelt men daarom ook tien actiepunten voor. “Met die tien actiepunten zorgen we ervoor dat Roeselare de naam als stad met een hart voor winkelen blijft behouden.”

Straatbeeld aanpakken

Met de gloednieuwe shoppingcampagne ‘Da’s even Roeselare’ zet de stad het shoppingaanbod in de kijker. “We lanceren een bovenlokale marketingcampagne die over verschillende maanden te zien zal zijn in het straatbeeld, op digitale kanalen, op de radio en in de krant.” Dat straatbeeld straalt kleur uit dankzij 880 lampionnen die werden opgehangen. In het verkeersvrije deel van de Ooststraat worden de huidige banken vervangen door hippe, multifunctionele exemplaren die zowel kunnen dienen als speeltuig, zitbank of informatiedrager. “Maar Roeselare als winkelstad is ook meer dan de Ooststraat. Het winkelgebied telt een aantal steegjes die we willen opwaarderen met belevingselementen zoals projecties, heuse koersbanen en zelf een spiegelplafond.” Ook voor het Stationsplein staan er serieuze veranderingen op til. “We trekken er de kaart van vergroening en ook de toegankelijkheid naar de Ooststraat wordt er verbeterd. Er komen ook permanente speelelementen. Tijdens de batjes maken we het ontwerp voor de vernieuwing van het Stationsplein bekend.”

Evenementen

Na de succesvolle Radio2 Kerst waarin de stad meer dan 250.000 bezoekers mocht verwelkomen, wil de stad verder gaan op hetzelfde elan. “Het Kunstuur opende onlangs de deuren, maar we mikken ook op kindvriendelijke evenementen.” Zo komen Bumba, Maya De Bij en Kabouter Plop op zaterdag 8 april naar de verschillende pleinen in de stad. De stad wil zich ook proactief laten leiden door weersvoorspellingen. Goed weer op vrijdag en/of zaterdag zal voortaan garant staan voor animatie en beleving in het stadscentrum.

Handelaars lokken

Ondertussen hoopt de stad ook nieuwe winkels of horeca te verwelkomen in het stadscentrum. Zo wil de stad met een nieuwe opportuniteitspremie unieke concepten extra warm maken om zich te vestigen in Roeselare. Daarnaast komt er ook een subsidie voor het restylen van een bestaande handels-en horecazaak. Via de aanstelling van een acquisitiemanager voor vzw Shopping en Centrum Roeslare worden ondernemers en ketens proactief benaderd om een nieuwe zaak in het centrum van Roeselare te openen. In een gloednieuwe brochure wordt verteld waarom Roeselare de beste keuze is voor hun zaak.