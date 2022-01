Leegstand blijft een thema in Roeselare, maar: “We horen bij de beste van de klas”

Is er te veel leegstand in het centrum van Roeselare of niet? Het blijft al jaren een discussiepunt. Volgens Vlaams Belang alleszins wel en moet er verder nagedacht worden over een kwalitatieve invulling. Burgemeester Kris Declercq weerlegt: “We horen bij de beste van de klas, al is elke leegstaande winkel er een te veel.”

“De leegstand in het centrum van onze stad baart ons zorgen. Leegstand zorgt ervoor dat de stad een dode indruk krijgt, dat verloedering een kans krijgt”, opent Immanuel De Reuse, fractieleider voor Vlaams Belang in Roeselare. “Roeselare moet als commercieel hart van West-Vlaanderen de stad blijven waar er een divers en groot aanbod is van (kwalitatieve) winkels, vrije beroepen en horeca en zo klanten aantrekken van buiten onze stadsgrenzen. De redenen voor de leegstand zijn divers. Zo zijn er problemen waar heel de sector mee geconfronteerd wordt, zoals het online koopgedrag van de consument die er voor zorgt dat de fysieke winkels het steeds moeilijker krijgen.”

“Lokaal is de eerste grote kentering ingezet door een ondoordacht parkeerbeleid door te voeren en in zee te gaan met NV Parkeren. Op erg korte tijd leefde het idee dat je in Roeselare direct een parkeerboete krijgt. Hierdoor gingen heel wat bezoekers onze stad mijden. Dat keren is een werk van lange adem. Daarnaast is er de verdere vervreemding, waardoor heel wat mensen ook wegblijven uit de stad.”

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). © Frank Meurisse Frank Meurisse

“We stellen ook vast dat steeds meer zaken wegtrekken uit het stadscentrum en zich vestigen langs de invalswegen. De lege plaatsen in de stad worden meer en meer ingevuld door buitenlandse kappers of voedingswinkels. Als oplossing moet er meer ingezet worden op lokaal kopen door bijvoorbeeld gerichte campagnes. Help onze lokale handelszaken ook met de uitdagingen van de digitalisering. Dat in combinatie met beleving is de oplossing. Dat doet onze stad alvast goed. Daarnaast kan je pro-actief leegstand tegengaan door in gesprek te gaan met de handelaars én eigenaars van de panden”, aldus Immanuel.

Aantrekkingspremie

“De coronacrisis heeft bepaalde evoluties zoals online kopen versneld, waardoor elke centrumstad kampt met minder of meer leegstand. Roeselare hoort echter nog steeds bij de beste leerlingen van de klas betreffende (structurele) leegstand, al is elke leegstaande winkel er een te veel”, stelt burgemeester Kris Declercq. “In 2021, een moeilijk economisch jaar door corona, boekten we toch mooie resultaten. 22 beschikbare panden werden definitief ingevuld in de kern van de stad. Acht beschikbare panden werden ingevuld als pop-up voor zes maanden of een jaar. Met een aantrekkingspremie proberen we het handelscentrum extra aantrekkelijk te maken voor retailconcepten. We begeleiden ook geïnteresseerden naar het juiste pand.”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V). © STEFAAN BEEL

“Verder zetten we sterk in op beleving met tal van evenementen. Handelaars begeleiden we digitaal via Digipreus en de Retailacademy. We blijven inzetten op een mooie mix van ketens, kleine zelfstandige zaken en horecazaken.”