Laurinda van Fashion by eLLe is ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur van Izegem

In de 57 West-Vlaamse gemeentes werd een nieuwe Ik koop lokaal-ambassadeur gekozen. Het was Laurinda Oliveira Ferreira van Fashion by eLLe uit de Roeselaarsestraat die met de Izegemse eer ging lopen en daar was ze heel erg blij mee. Ze hoopt dat iedereen de voordelen van lokaal kopen inziet. Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw ging dit jaar al voor de vierde keer op zoek naar Ik koop lokaal-ambassadeurs en dat deden ze in 57 West-Vlaamse gemeentes. De winkeliers mochten zelf hun kandidatuur indienen en konden dan volop reclame maken in de hoop ambassadeur te worden. Izegemse laureaat voor de titel werd Laurinda Oliveira Ferreira van kledingzaak Fashion by eLLe uit de Roeselaarsestraat 44. “Ik ben dolenthousiast dat ik mij een jaar lang ambassadeur mag noemen”, glundert Laurinda. “Ik had dit eigenlijk totaal niet verwacht. Ik ben nog maar een jaar bezig met mijn kledingzaak. Deze trofee komt dus toch een beetje onverwachts, al ben ik natuurlijk wel apetrots!”

Reclame maken

Laurinda vestigde zich in april vorig jaar in de Roeselaarsestraat en daar is ze nog altijd heel blij mee. “Ik voel mij hier goed in het centrum van onze stad. Ik ben heel blij met mijn winkel en probeer de mensen altijd zoveel mogelijk te helpen. Toen ik de oproep hoorde voor een nieuwe ambassadeur, heb ik mij kandidaat gesteld, eigenlijk zonder veel verwachtingen. Klanten konden stemmen en ik plaatste de oproep op sociale media. Ik had helemaal niet gedacht dat ik de meeste stemmen in de wacht zou slepen. Ik kreeg op voorhand een telefoontje van de organisatie en was erg geflatteerd door het nieuws.” Laurinda mocht donderdag 2 juni naar de uitreiking om haar trofee in ontvangst te nemen. “Het was een hele leuke avond in het Huis van de Voeding in Roeselare. Mijn man Jochen Callebert was er, en ook Sandra Verbrugghe en Lisbeth Bogaert van de stad waren van de partij. Ik word enorm gesteund door mijn gezin. Ik was dus heel blij dat ik dit moment met mijn man kon delen.” Lokaal kopen is sinds corona meer dan ooit een topic geworden in de samenleving. “Ik vind dat erg belangrijk en probeer zelf ook altijd lokaal te kopen. Als ik een cadeau nodig heb, ga ik steevast op pad in Izegem. We hebben hier tal van mooie zaken, waar we een enorm aanbod vinden en daar moeten we allemaal meer gebruik van maken.” (MVI)