Laurinda (Fashion by eLLe) doet mee aan ‘Weekend van de Klant’ en benadrukt belang van fysieke winkels: “Mensen hebben nood aan een goede babbel”

Fashion by eLLe is een van de deelnemers aan ‘Weekend van de Klant’. De damesboetiek uit de Roeselaarsestraat 44 pakt uit met leuke acties. “Maar ik wil ook een lans breken voor de traditionele winkel. Ik ondervind hier aan den lijve dat mensen ook nood hebben aan sociaal contact”, zegt uitbaatster Laurinda Oliveira Ferreira.

Daar waar heel wat zaken de overstap maken van een fysieke winkel naar online, ging Laurinda Oliveira Ferreira net de andere weg op. “Ik begon bij mij thuis met mijn zaak, maar al snel stootte ik daar op mijn limieten. Op de duur stond heel mijn woning vol. Online reclame maken doe ik wel via Facebook en Instagram. Je kan me via die weg ook bereiken voor persoonlijk advies, reservatie of verzendingen. Maar de online verkoop is ook minder mijn ding. Ik hou ervan te praten met de mensen. Ze hebben nood aan een goede babbel en ik ook. Na tien maanden bij mij thuis besloot ik mijn zaak in de Roeselaarsestraat uit te baten.”

In het pand waar vroeger de Vendôme huisde!

“Ik was meteen verliefd op deze winkel. De eigenaars zijn ook lief voor mij, helpen waar ze kunnen. De winkel is niet heel groot, maar perfect voor mij. Ik moet het ook in mijn eentje kunnen belopen natuurlijk. Om de 14 dagen zijn er nieuwe aanvullende collecties, ook het interieur en de etalage worden dan vernieuwd om mijn klanten nieuwe impressies te laten beleven. Het is hier ook altijd heel gezellig, niets moet en alles mag. Ik heb me die stap naar de Roeselaarsestraat nog geen seconde beklaagd. Er staat hier soms in de spitsuren wel wat file voor de deur, maar dat is een ideaal moment om eens in de etalage binnen te kijken.”

Doe je alles in je eentje?

“Mijn dochter helpt af en toe. En mijn collecties gaan kiezen, toch zeer belangrijk voor je zaak, dat doe ik samen met mijn man. Ze zijn daar al gewend dat we samen op stap zijn. Mijn man helpt me ook bij de boekhouding en het uitpakken van de bestelde kledij.”

“Ik kreeg al berichtjes van klanten dat ze ‘mijn sticker’ al in hun bezit hadden”

Voel je je in je sas in de Roeselaarsestraat?

“Zeker en vast. De straat komt wel eens in het nieuws omdat er heel wat zaken verdwijnen, maar het zou net andersom moeten zijn. Dit moet hier een leuke winkelstraat kunnen vormen. Met mijn collega-handelaars hadden we het er eerder al over, we vergaderen regelmatig samen met de handelaars uit het stuk Roeselaarsestraat van aan de Heilig Hartkerk tot aan de verkeerslichten. We willen onze straat promoten. We plannen zeker nog eigen acties, we willen nog meer leven brengen in onze straat. En waarom zou je hier geen winkel starten? De huurprijzen vallen hier mee en op wandelafstand vind je verschillende zaken. Er is hier altijd volk in de buurt. Zelfs als ik niet open ben, maar in de winkel ben, stappen de mensen binnen.”

Je neemt ook deel aan de stickeractie die de stad Izegem lanceerde. Hoe bevalt die?

“Het is nog maar van deze week begonnen, maar het is een fantastisch initiatief. Er zijn 100 deelnemers, dat bewijst dus nog maar eens dat Izegem wel een handelsstad is. Per aankoop van minstens vijf euro ontvang je een pakketje met stickers van de handelaars die je in je boekje kunt kleven, je krijgt er zowaar het Panini-gevoel door. Er zijn allerlei leuke prijzen mee te winnen. Ook ik ontdekte heel wat nieuwe handelaars en door die stickers krijgen ze meteen ook een gezicht. Ondertussen doen de stickers al goed de ronde, ik kreeg al berichtjes van klanten die ‘mijn prentje’ al hebben verzameld.”

Je bent ook vaste deelnemer aan het ‘Weekend van de Klant’.

“Ik maak er eigenlijk de week van de klant van. De winkel is open vanaf woensdag en dan gelden al de acties en die lopen tot en met de zondag. Op donderdagavond ben ik open tot 21 uur met laatavondshopping, op vrijdag en zaterdag van 10 tot 18 uur en speciaal ook op zondag van 10 tot 17 uur. Mensen genieten van de tien procent korting die ik geef op de nieuwe collectie, maar ook een leuk cadeautje dat bij dat weekend hoort. Het is een ‘lifestyle goodie’, maar het blijft een verrassing tot dit weekend. Ik hou ook nog een stockverkoop van mijn outletmateriaal, alles aan kleine prijsjes. Er valt hier altijd wel een koopje te doen. Er is dit weekend ook nog de Unizo-actie waarbij je een stempel krijgt in elke winkel waar je iets koopt. Als je drie stempels hebt, dan kom je opnieuw in aanmerking voor mooie prijzen. Het loont dus zeker de moeite. Mijn ervaring van de vorige jaren leert dat er heel wat volk aan het winkelen is.”

Voor wie je zaak niet kent, hoe kun je de stijl van je kleding omschrijven?

“Het is eigentijdse, trendy kledij, zowel casual als chique. Draagbaar, betaalbaar én van goede kwaliteit. Je kunt hier ook een hele outfit komen kiezen, van schoenen tot juweeltjes. Enkele van mijn merken zijn Heartmind, Freebird, Kaffeclothin, Andcowoman, DWRS (schoenen), Hvisk (trendy, vegan handtassen),… mensen kunnen hier altijd vrijblijvend binnenlopen en iets passen.”