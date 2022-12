Langemark-Poelkapelle lanceert LP-bon: “Al 65 deelnemende handelszaken”

Vanaf zaterdag 3 december kan je in Langemark-Poelkapelle de LP-bon aankopen, een gloednieuwe digitale geschenkbon. Met de bon kan je al bij meer dan 65 handelszaken terecht in de gemeente. “Maar daar kunnen er nog bij komen”, zegt schepen van Lokale Economie Laurent Hoornaert.

De LP-bon is een digitale geschenkbon die je kan omruilen bij alle deelnemende handelaars in Langemark-Poelkapelle. De cadeaubon is beschikbaar in 5, 10, 25, 25 en 100 euro en is 1 jaar geldig. Bestellen en betalen doe je volledig online via de webshop www.lpbon.be. “Je ontvangt de bon in je mailbox. Afdrukken mag, maar is niet nodig. Je bewaart de bon gewoon op je smartphone”, zegt schepen van Lokale Economie Laurent Hoornaert. “De LP-bon is een duurzame, want digitale manier van ondernemen. De handelaars zullen de bon kunnen inruilen door een QR-code te scannen met een app op de smartphone of door een code in te geven op het webplatform.”

Partieel ontwaarden

Wie toch liever een fysieke bon koopt in geschenkverpakking, kan dit op vier plaatsen in de gemeente: het gemeentehuis, de bibliotheek, Interieur Seys en Dag&Nacht. Voor het initiatief gaat de gemeente in zee met het bedrijf Arabon. “De kostprijs bedraagt een eenmalige investering van 5.000 euro en vervolgens nog een fee van 1.500 euro per jaar voor opvolging en onderhoud”, legt Laurent Hoornaert uit. “Handig is ook dat de bon niet volledig hoeft besteed te worden in één keer of bij dezelfde handelaar. De bonnen kunnen dus partieel ontwaard worden.”

Winteractie

De LP-bon is een initiatief van Unizo Langemark-Poelkapelle, de Raad Lokale Economie en het lokaal bestuur. De lancering van de LP-bon valt niet toevallig samen met de start van de winteractie van Unizo op zaterdag 3 december. “Vroeger hadden we Unizo-bon waarmee mensen terecht konden in de gemeente, maar vorig jaar kwam schepen Laurent Hoornaert met het voorstel om dat breder te trekken en meer mensen te bereiken”, zegt voorzitter Rik Vandamme van de Raad Lokale Economie. “Voordelen zijn onder meer dat het gratis is voor de handelaars en dat de administratieve handeling voor het ontwaarden van de bonnen heel eenvoudig is.”

Lokale economie stimuleren

“Met de bon willen we de lokale economie verder stimuleren”, vult Laurent Hoornaert aan. “Vandaar dat er ook al 4.000 euro aan LP-bonnen voorzien is voor de Winteractie, plus een extra trekking van 250 euro. De gemeente zal ook een aantal bonnen aankopen om te schenken aan bijvoorbeeld jubilarissen of gepensioneerden. Het grote voordeel is natuurlijk dat al die centen ook weer gespendeerd worden in de gemeente.”

65 deelnemers

Ondertussen toonden al 65 handelszaken in de gemeente zich bereid om deel te nemen aan het initiatief. “Dat is al een heel mooi aantal deelnemers”, zegt Martine Alleweireld, voorzitter van Unizo Langemark-Poelkapelle. “Je merkt heel wat enthousiasme voor het initiatief bij de handelaars. Wie zich trouwens nog niet heeft ingeschreven kan dat nog steeds op een eenvoudige manier doen op de website lp-bon.be.”

Voor een overzicht van de deelnemende handelaars kan je op de website terecht: www.lpbon.be, maar herken je ook aan een sticker aan de deur. (TOGH)