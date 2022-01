Langemark-Poelkapelle heeft geslaagde Winteractie achter de rug

In het gemeentehuis van Langemark werden de winnaars van de hoofdprijzen van de Winteractie 2021 bekendgemaakt. Schepen Laurent Hoornaert spreekt van een echt succes.

De hoofdprijs van 1.000 euro werd in de wacht gesleept door Ann Verbeke via ’t Kokkerelleke. De tweede prijs van 700 euro werd gewonnen door Eric Swaenepoel via Koffie ’t Molentje. De derde prijs, goed voor 300 euro, ging naar Marleen Vanhooren via Spar Poelkapelle.

Schepen van Middenstand Laurent Hoornaert was duidelijk in zijn nopjes met het verloop van het initiatief. “We opteerden voor een actie waarbij lokaal kopen en genieten centraal stond. Er werden 50.000 actiekaarten aangemaakt. Dat genereerde een omzet van 1.250.000 euro. De campagne trok ook consumenten en winnaars aan uit de omliggende gemeenten. Langemark-Poelkapelle telde 13 winnaars uit de weekactie. De andere winnaars waren verspreid over Boezinge (2x), Dikkebus, Merkem, Lo-Reninge, Staden en Zonnebeke.”

Opnieuw koopzondag

“Uit onze bevraging bleek dat een meerderheid de koopzondag een 8 op 10 geeft. Twee derde van de deelnemers zou weer deelnemen aan een nieuwe editie. Bij 16 handelaars kwamen één of zelfs meerdere winnaars uit de trommel. Dat was het geval bij huis Derdaele, GN Computers, Proxy Delhaize en Spar Poelkapelle.”

“We zien zeker een spreiding van de winnaars over de dorpen heen. Voor de weektrekkingen kwam Langemark 11 keer aan de beurt, 7 keer Poelkapelle en 2 keer Sint-Juliaan. Door de kerstballenactie tijdens de koopzondag kwamen alle deelgemeenten aan bod”, analyseert schepen Laurent Hoornaert de cijfers.

“We kunnen spreken van een geslaagde Winteractie. We zullen deze zeker verderzetten. Dat is mogelijk dankzij de inzet van de raad voor lokale economie en voorzitter Rik Vandamme, de voorzitster van Unizo Martine Alleweireld en de deelnemers.” (pco)