Zultse landbouwers dienen bezwaar in tegen stikstofbeleid

Een twintigtal landbouwers uit Zulte overhandigde afgelopen zaterdag officieel hun bezwaarschriften tegen het stikstofbeleid aan schepen van Landbouw Sophie Delaere (Open Zulte). “Dit gaat niet alleen om de 41 bedrijven die zullen moeten sluiten, ook voor de lokale handelaars heeft dit een grote impact”, zegt landbouwer Christof Decabooter (47).

De Programmatorische Aanpak Stikstof, oftwel PAS, beroert al lange tijd de nationale politiek. De uitstoot van stikstof is te hoog in ons land en hoewel de landbouw daarvan slechts 30% uitmaakt, ligt de focus op het verminderen van de uitstoot van landbouwbedrijven. “In nationale media gaat de aandacht vooral naar de 41 bedrijven die hierom een rode kaart kregen en in 2025 de deuren zullen moeten sluiten”, zegt Christof Decabooter die zelf een vleesveebedrijf uitbaat.

Enorme impact

“De strengere regels zullen echter een enorme impact hebben op landbouwbedrijven overal. In Zulte zijn 39 actieve landbouwers, 24 daarvan zijn veehouderijen en daarvan zullen er binnen tien jaar nog nauwelijks tien van overschieten. De gemiddelde leeftijd van een boer is 57, in Zulte zelfs 58. Velen van hen zijn dus binnen tien jaar pensioengerechtigd en hebben geen opvolger. Ik heb zelf een zoon die het bedrijf wel wil verderzetten, daarom ben ik wat de drijvende kracht achter het protest tegen het stikstofbeleid in Zulte. De impact op mijn bedrijf nu is miniem maar ik maak me grote zorgen over de toekomst, zowel voor mijn zoon als voor het algemeen belang.”

“Vlaanderen is nu nog hoofdzakelijk een exporterende regio als het op voedsel aankomt, maar als er in de toekomst veel landbouwbedrijven verdwijnen, dan zullen we voedsel moeten importeren en dat zal zijn weerslag hebben op de voedselprijzen. Nog een vrees voor de toekomst is dat ze in 2030 opnieuw de norm niet zullen halen en het opnieuw bij de landbouwers zullen zoeken”, gaat Decabooter verder.

Inkrimpen

“Concreet is het probleem dat de overheid nu voor de landbouwsectoren heeft vastgelegd hoeveel minder we mogen uitstoten. Varkens- en pluimveestallen die niet emissiearm zijn, moeten met 30 procent inkrimpen tegen 2030. Voor melk- en vleesvee gaat het om een inkrimping van 15% tegen 2025 en voor mestkalveren over 20% tegen 2025. Dit houdt in dat de landbouwer ofwel door technologische innovatie ervoor moet zorgen dat zijn dieren minder uitstoten, ofwel moet hij zijn veestapel afbouwen. Beide opties komen neer op inkomstenverlies.”

“De pessimist in mij vreest dat ons protest weinig zal uitmaken, maar ik hoop wel dat we de modale Zultenaar bewust kunnen maken van het feit dat duurdere voedselprijzen het gevolg zullen zijn van dit stikstofakkoord.”

Toekomst bieden aan landbouwers

Schepen van Landbouw Sophie Delaere nam zaterdag de bezwaren in ontvangst en steunt de boeren. “Iedereen weet dat er iets aan het stikstof gedaan moet worden, maar er zijn andere mogelijkheden en dit is vooral zeer kort dag voor de landbouwers. Sommige hebben nog een landbouwvergunning die loopt tot na 2030. We moeten zorgen dat we nog een toekomst kunnen bieden aan lokale landbouwers en dat we op grotere schaal nog ons eigen voedsel kunnen produceren.”

Zowel schepen Delaere als Christof Decabooter roepen alle inwoners op om zelf ook een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. Dat kan nog tot en met vrijdag 17 juni via www.zulte.be (JF)