“Zorgboerderijen zijn zeer waardevol”

West-Vlaanderen telt zo’n 200 zorgboerderijen. Eén daarvan is de onlangs gestarte zorgboerderij Ten Eeckhoute, een modern melkvee- en varkensbedrijf van Niels Keereman (33) en Kathleen Cauche (32) in de Legeweg in Oostkamp.

Zorgboerderijen zijn land- of tuinbouwondernemingen waar de land- of tuinbouwer zich engageert om personen in moeilijke leefsituaties een zinvolle dagbesteding te bieden. Deze zorgboerderijen krijgen hiervoor ondersteuning van het Steunpunt Groene Zorg vzw. De Provincie West-Vlaanderen ondersteunt op zijn beurt het Steunpunt met een jaarlijkse toelage van 44.098,50 euro. Een budget dat integraal wordt ingezet voor de noodzakelijke ondersteuning aan de West-Vlaamse zorgboerderijen.

Inclusie

“Zorgboerderijen leveren een welgekomen aanvulling op het zorgaanbod van de welzijns- en zorgvoorzieningen. Het is daarnaast een pure vorm van inclusie en dus bijzonder waardevol. Daarnaast zijn zorgboerderijen een van de vele initiatieven waarmee land- en tuinbouwbedrijven vormgeven aan een gastvrij platteland. Met de grootste vanzelfsprekendheid dragen land- en tuinbouwers zorg voor planten en dieren en dus ook voor hun medemensen”, aldus Els Roelof, coördinator Steunpunt Groene Zorg. Waarom Niels Keereman in dit project is gestapt, is niet ver te zoeken. Zijn ouders Eric Keereman (58) en Marina Stroo (61) vingen jaren zelf zorggast Cindy op. “Kathleen en ik zitten al jarenlang bij de leiding van de Europascouts. Sinds ik doorgegroeid ben naar de hoofdleiding mis ik een beetje het contact met de gasten. Door in het project van de zorgboerderij mee te stappen, heb ik dit gevoel een beetje teruggevonden met onze zorggast Anthony (37). Zo willen we een meerwaarde creëren voor hem maar ook voor onszelf”, aldus Niels.

Extra aanvulling

Om de zorgboerderijen in de kijker te plaatsen, bracht gedeputeerde Bart Naeyaert op vrijdag 20 mei een bezoek aan zorgboerderij Ten Eeckhoutte. “We dragen de zorgboerderijen een zéér warm hart toe. We doen dat door werkingsmiddelen te geven aan Steunpunt Groene Zorg vzw. Deze financiële ondersteuning kadert in het ruimere landbouwbeleid van de Provincie, meer bepaald in het ondersteunen van landbouwverbreding. Bij landbouwverbreding gaan boeren en tuinders activiteiten ontwikkelen die strikt genomen ruimer gaan dan dierlijke of plantaardige productie. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoevetoerisme, de verwerking en verkoop van hoeveproducten of bezoekboerderijen. Ook Groene Zorg past in dit rijtje. Landbouwers gaan hierbij op zoek naar een aanvulling op hun basisactiviteit. Een andere motivatie is vaak het toevoegen van een extra sociale dimensie aan het land- of tuinbouwbedrijf”, geeft Bart Naeyaert mee. (GST)