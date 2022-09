Zomerstraat biedt op 18 september fraaie staalkaart van de landbouw: Een straat vol laurier, aardbeien en wijn

Op zondag 18 september is het Dag van de Landbouw. Van de negen deelnemende West-Vlaamse bedrijven zijn er drie uit Jabbeke. Drie uit de Zomerstraat: laurierkwekerij Laurica-Plants, aardbeikwekerij Matika en het wijndomein Lescrauwaet.

De laurierkwekerij Laurica-Plants is het bekendste van de drie dynamische bedrijven. Sinds de oprichting eind jaren 60 is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale marktleider in laurierplanten in vormsnoei. Omdat het familiebedrijf dit jaar vijftig kaarsjes mag uitblazen, stellen Elie en Marian Devisch-Maenhoudt hun gespecialiseerde laurierkwekerij uitzonderlijk open voor het publiek. Er zijn rondleidingen en tijdens snoeidemonstraties kom je alles te weten over hoe je jouw laurier een vakkundige snoeibeurt geeft.

Aardbeikwekerij Matika is wat minder gekend. Matthias en Kathleen Jonckheere-Verleye begonnen in 2006 met het telen van aardbeien en prei. Nu is het aardbeidomein 1,7 hectare groot, waarvan een deel glasteelt en een deel overkapte stellingteelt.. Op de Dag van de Landbouw zie je de verschillende fases van de aardbeiteelt.

Wijndomein Lescrauwaet is een jong en gedreven familiebedrijf. Johan en Caroline Lescrauwaet hebben dertig jaar ervaring in de kerstboomteelt, maar samen met hun dochter Emma en schoonzoon Florian maakten ze in 2019 de omschakeling naar wijnbouw. Ondertussen is de wijngaard uitgebreid tot drie hectare, met uitsluitend klassieke Franse rassen (chardonnay, auxerrois, pinot blanc, pinot gris, pinot noir en gamay noir).

In het najaar van 2023 brengen we de eerste flessen op de markt

“Nu staan er al 12.000 druivenranken, in het voorjaar komen er nog eens 8.000 bij en zal het wijndomein maar liefst 5.000 hectare omvatten,” zeggen Emma en Florian. “Bij het kiezen van de druivenrassen won kwaliteit het op kwantiteit. “Sommige variëteiten vragen iets meer onderhoud, maar het zijn wel die soorten die extra complexiteit en aroma’s in de wijn brengen.”

“Het zijn spannende tijden, want de eerste flessen worden in het najaar van 2023 op de markt gebracht. We schatten dat we dan zo’n 4.000 liter wijn op de markt kunnen brengen. Die zullen we vooral via onze webshop aan particulieren slijten. Rendabel zullen we dan nog lang niet zijn. We hopen om binnen de vijf tot tien jaar onze forse investeringen in landbouwmateriaal en de industriële brouwinstallatie terug te verdienen. Het hele proces verloopt op het domein: van het kweken van de druiven tot de productie van wijn, wat een bezoekje tijdens de Dag van de Landbouw erg interessant maakt.”

De hele dag kan je zowel de wijngaard als de vinificatieruimte bezoeken. Je komt er alles te weten over de druiventeelt en de werkzaamheden in de wijngaard, maar ook over het proces van de vinificatie. Emma en Florian staan paraat om een bijkomend woordje uitleg te geven. Als afsluiter kan je een glaasje van de eerste wijnen proeven. (PA)

Meer informatie over de Dag van de Landbouw op zondag 18 september vind je op www.dagvandelandbouw.be.