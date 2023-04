Zilte groenteboerderij op komst in Oostende

In Oostende komt er op de terreinen van groenestroomcentrale Biostoom een innovatief aquacultuurproject, waar aan land vis en zogenaamde zilte groenten worden gekweekt. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open VLD) aan minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V).

Zilte groenten, zoals zeekraal, zeevenkel en zeekool, groeien op stukken grond die met zout zeewater overspoeld worden. De industriële reststroom van Biostoom wordt bovendien gebruikt om de kweekkosten te verlagen. Tommelein: “Onze kust en stad worden op deze manier de Silicon Valley van de aquacultuur.”

Zeekraal kent u misschien al wel. Maar heeft u al ijskruid, lamsoor, strandbiet, zeevenkel, zeekool en zilte aardappels geserveerd bij een stukje vis, vlees of schaaldier? Dat zal in de toekomst misschien wel eens kunnen en dat van eigen bodem. Want in Oostende komt er op de terreinen van groenestroomcentrale Biostoom, aan het kanaal Gent-Brugge-Oostende, een zilte groentenkwekerij.

Technisch haalbaar

In het kader van het SiteSea-project wordt daar een innovatief aquacultuurproject opgezet, waarbij men inzet op geïntegreerde kweek van vis en zilte groenten. Uit de voorlopige resultaten blijkt het alvast technisch haalbaar te zijn om in te zetten op de geïntegreerde kweek van vis en zilte groenten. Ook de inzet van restwarmte van Biostoom hiervoor, bleek bijzonder positief te verlopen.

Komende maanden zal het demonstratieproject worden verdergezet en wordt een prototype ontwikkeld op de terreinen van Biostoom in Oostende. Ook het Vlaams Aquacultuurplatform zal een belangrijke rol spelen in de verdere verspreiding van de resultaten, die eind mei definitief bekend zullen zijn.