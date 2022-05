Woensdag actuadebat over uitvoering stikstofakkoord in Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement houdt woensdag een actualiteitsdebat over de uitvoering van het stikstofakkoord.

Over dat akkoord, dat door de regering-Jambon in februari werd gesloten, is de voorbije weken een felle discussie ontstaan met ook stevige kritiek vanuit meerderheidpartijen CD&V en Open Vld. Heel wat West-Vlaamse boeren kwamen al op straat tegen het akkoord.

Op vraag van oppositiepartij Groen en met de steun van de andere oppositiepartijen komt er woensdag in het Vlaams Parlement een actuadebat over de kwestie.