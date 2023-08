Wijngoed Thurholt vanaf nu 100% West-Vlaams

Goed nieuws voor Bart Ganne (52) uit de Vredelaan. Het provinciebestuur heeft hem zopas als streekproducent met zijn Wijngoed Thurholt het kwaliteitslabel ‘100% West-Vlaams’ toegekend. Een mooie bekroning voor zijn jarenlange inzet om heerlijke, ambachtelijke wijnen en intussen ook een lekkere gin aan het Houtland aan te bieden. Het Wijngoed Thurholt bezit drie kleinschalige wijngaarden. De eerste wijnstokken werden al ruim 20 jaar geleden aangeplant. Bart, op de foto samen met zijn vrouw Cindy Taveirne, mag zich dus terecht een pionier van het wijnmaken in de regio noemen. Hij produceert vier wijnen, vooral mousserende: de Rosé Parel, de Gouden Parel, de Witte Parel en de Rosé. De zandige bodem resulteert in elegante en uitgesproken aromatische producten. Sinds een tijdje is er ook de Thurholt Double Dry Distilled Grape Gin op basis van Thurholt-druiven, kweepeer en botanicals. (foto JS)