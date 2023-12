Wijndomein Mérula pakt uit met Brut de Bruges Prestige

Wijndomein Mérula in Sint-Kruis pakt uit met 7.000 flessen Brut de Bruges Prestige. Goed voor een vermelding in de wijngids van Gault & Millau. Wijnmaker Marino Moenaert nodigde ons uit bij het dégorgeren van deze prestigieuze mousserende wijn: het verwijderen van de gistprop die zich tijdens de tweede gisting in de flessenhals gevormd heeft. Een essentiële en uiterst precieze, ambachtelijk handeling voor het produceren van hoogwaardige mousserende wijnen.

Het Brugse wijndomein van ondernemer Luc Beke begint langzamerhand op kruissnelheid te draaien. Hij heeft inmiddels 18 hectare aan wijnranken staan op en rond manége De Blauwe Zaal in Sint-Kruis, waar in september 2022 de eerste druiven geoogst werden. Wijnmaker Marino Moenaert (52) gaf elf maanden geleden zijn job als docent tuinbouw aan drie West-Vlaamse landbouwscholen op om zich voltijds bezig te kunnen houden met het ambachtelijk produceren van wijn bij Mérula.

Zeebries

“De nieuwe Brut de Bruges Prestige is nog geoogst op de 4 hectare wijnranken, die ons domein nog in Moerbrugge heeft. Want een mousserende wijn moet achttien maanden in flessen gisten en rijpen”, bekent Marino Moenaert. Hij stelt evenwel vast dat de gronden in Sint-Kruis uitermate herschikt zijn voor wijnbouw:

“Aan de overkant van de Damse Vaart tref je vettere poldergrond aan. Maar in Sint-Kruis is die nog voldoende zanderig. We hebben hier veel minder last van vorstschade dan in het echte binnenland, de zeebries heeft een gunstige invloed. Bovendien zitten er hier in de ondergrond ijzerhoudende steenbrokken, die onze mousserende wijn de juiste mineraliteit geven. Het johanniter duivenras, waarvan onze Brut de Bruges Prestige (23,95 euro) gemaakt is, gedijt hier uitstekend.”

Restaurant

Inmiddels heeft Luc Beke in zijn domein twintig wijnvaten van 3300 liter en één tank van 9000 liter laten installeren. Naast het wijnhuis doemt een restaurant op dat in mei 2024 zijn deuren zal openen. “Naast de 7.000 flessen schuimwijn, hebben we nu 25.000 flessen stille wijnen – de oogst van september 2022. Voorlopig mikken we enkel op particuliere verkoop, maar op termijn streven we met onze 22 hectare op 125.000 flessen en willen we ook de restaurants in de regio aanspreken”, aldus Marino Moenaert. (SVK)