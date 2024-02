West-Vlaanderen kondigt provinciaal rampenplan af voor gestrande vrachtwagens Zeebrugge

In West-Vlaanderen is het provinciaal rampenplan afgekondigd naar aanleiding van het boerenprotest in Zeebrugge. Dat heeft gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé gemeld.

In Zeebrugge stranden steeds meer vrachtwagens en daar is bijna geen ruimte meer voor. De gouverneur zit donderdag nog samen met de betrokken diensten om een actieplan uit te werken met alternatieven rond stelplaatsen en voedselbedeling. In Zeebrugge blokkeren landbouwers al dagenlang de toegangswegen tot de haven. Daardoor staan al bijna 2.000 vrachtwagens vast in Zeebrugge en omstreken. De standplaatsen raken stilaan vol en daar wordt in de provinciale fase nu een oplossing voor gezocht.

De gouverneur zit donderdag samen met de betrokken diensten om te bekijken welke middelen moeten worden ingezet. “We kijken naar andere noodparkings in de buurt, bijvoorbeeld rond Brugge en we bekijken ook hoe we het sanitair en de bedeling van voedsel en water kunnen organiseren”, zegt de gouverneur.