West-Vlaamse landbouwer betaalt hoogste pachtprijzen van het land: ruim het dubbele van Luxemburgse collega

486 euro per geploegde hectare en 440 euro voor een hectare blijvend grasland. Zoveel betaalde een West-Vlaamse landbouwer in 2022. Daarmee zit onze provincie fors boven het nationale gemiddelde van respectievelijk 329 en 287 euro per hectare.

Wanneer een landbouwer grond wil gebruiken waar hij geen eigenaar van is, betaalt hij daarvoor pacht aan de verhuurder. Die staat zijn grond dan weer af voor landbouwdoeleinden.

In 2022 betaalde een Belgische landbouwer gemiddeld 329 euro per hectare voor de huur van geploegde grond en 287 euro per hectare grasland. In tien jaar tijd is de pachtprijs voor geploegde grond met 32,7 procent gestegen, bij grasland met 20,1 procent. Dat blijkt uit cijfers van Statbel.

De prijzen zitten al sinds 2012 in een duidelijk stijgende lijn en kenden alleen in 2018 en 2019 een lichte daling.

Duinen-Polders duurste landbouwstreek

Op provinciaal niveau is West-Vlaanderen het duurst, met geploegde grond die gemiddeld 486 euro per hectare kost. Bij grasland is dat gemiddeld 440 euro per hectare. Dit is ruim twee keer zoveel als in de provincie Luxemburg, waar de pacht voor geploegde grond en grasland respectievelijk 196 en 178 euro per hectare bedraagt.

Duinen-Polders is dan weer de duurste landbouwstreek, met geploegde grond die gemiddeld 471 euro per hectare kost en grasland aan gemiddeld 428 euro per hectare.

Ook tussen Vlaanderen en Wallonië is een duidelijk prijsverschil op te merken. Geploegde grond in Vlaanderen kost gemiddeld 424 euro per hectare, in Wallonië is dat 252 euro. Eenzelfde verhaal bij grasland: 252 euro per hectare in Vlaanderen, 354 euro in het zuidelijke landsgedeelte.