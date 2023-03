Waarom boeren uit Heuvelland kunstgras bovenhalen voor Gent-Wevelgem: “Koester niet enkel koers, maar ook Vlaamse boer”

Behalve Wout van Aert en z’n collega-renners brengt voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem ook de streek van de Westhoek nu zondag prominent in beeld. Een groep landbouwers hoopt de helikopterbeelden te halen met een paar blikvangers, zoals een grote wielertrui uit kunstgras bij de Kemmelberg. “Koester niet alleen de koers, maar ook de Vlaamse boer.”

Ons landschap, uw voedsel, onze toekomst. Deze slogan prijkt straks op een groen koerstruitje in Heuvelland. Hoewel, truitje? “Het is toch een trui van twintig meter op twintig”, zegt Bert Hanssens (36), landbouwer uit Heuvelland. Hij hielp vrijdag met de uitrol van groene kunstgrasmatten om de koerstrui vorm te geven op een veld langs de Lettingstraat tussen Dranouter en de Kemmelberg.

Zichtbaar voor luchtbeelden

“We meten alles eerst uit op een gewoon grasveld en leggen de koerstrui dan definitief aan op een braakliggend veld, zodat de groene kleur goed zichtbaar wordt voor de luchtbeelden tijdens de koers”, aldus Bert. “Hopelijk leest Karl Vannieuwkerke mee, want we hopen op zoveel mogelijk media-aandacht voor onze actie.”

Een zoveelste actie intussen. “De Vlaamse regering heeft onlangs een stikstofakkoord bereikt, maar er is nog veel onduidelijkheid”, stelt Bert. “Ik weet nog steeds niet of ik tot het einde van mijn carrière kan boeren op mijn familiaal bedrijf in deelgemeente Wijtschate.”

Vorig jaar stond Bert met zijn collega’s en een colonne tractoren te toeteren langs het parcours, waar nu de koerstrui wordt uitgerold. “Maar dit keer verzamelen de tractoren bij frituur Routier aan de rotonde van de Menenstraat in de Zonnebeekse deelgemeente Geluveld. Daar zullen landbouwers met hun tractoren de voorbijrijdende wielrenners de finale intoeteren. Rond de koerstrui zullen enkele tientallen tractoren wel een hart vormen. Zo willen we de landbouw in de kijker blijven zetten en de burger duidelijk maken dat nog niet alles oké is. We vragen een goede toekomst.”

Architecten van het landschap

De koerstrui uit kunstgras is een gezamenlijk initiatief van Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat. De lanbouwers voorzien ook visuele boodschappen tijdens Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Scheldeprijs en Brabantse Pijl.

“Koers, dat is genieten van de renners én het prachtige Vlaamse landschap. En ook daar zorgen onze boeren voor. Zij zijn niet alleen producenten van lekker en duurzaam voedsel, zij zijn ook de architecten van het prachtige Vlaamse landschap waarvan we elke wedstrijd opnieuw van kunnen genieten. Koester dus niet alleen de koers, maar ook de Vlaamse boer”, aldus Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. (TP)