Vrijdag 3 maart mogelijk verkeershinder op gewestwegen door betoging tegen stikstofakkoord

Morgen op vrijdag 3 maart zullen heel wat land- en tuinbouwers uit Vlaanderen met tractoren naar Brussel trekken om er te betogen tegen het stikstofakkoord van de Vlaams Regering. Dat kan ‘s ochtends vroeg in West-Vlaanderen op belangrijke gewestwegen voor verkeershinder zorgen. Dat laat de federale politie weten.

Veel land- en tuinbouwers zullen morgenochtend om 6 uur naar Brussel trekken om te betogen tegen het stikstofakkoord. Daarvoor zullen ze eerst samenkomen op verschillende verzamelpunten en van daaruit zullen ze via secundaire wegen naar Brussel rijden en daar om 10 uur allemaal samen verzamelen.

“We raden aan om niet naar Brussel te komen en om gewestwegen in het algemeen te vermijden”

“We raden bestuurders aan om de gewestwegen en de ruime omgeving er rond te vermijden en om niet met de wagen naar Brussel te komen. Indien mogelijk raden we aan om gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen, zoals fiets en trein of van thuis uit te werken.”, klinkt het bij de federale politie. Ook de terugkeer via dezelfde gewestwegen kan opnieuw voor verkeershinder zorgen.