Vormingsavond ABS rond gewasbescherming

ABS organiseert op 28 februari een studieavond rond gewasbescherming. “Die komt in aanmerking voor de verlenging van de fytolicentie”, vertelt Chris Verhaeghe, voorzitter van ABS Groot-Staden. “Om een fytolicentie P2 te verlengen moet je vier bijscholingen volgen in zes jaar tijd. Onze avond telt mee als nieuwe bijscholing voor de volgende verlenging. Er worden drie items behandeld: elektronische facturatie, actualiteiten gewasbescherming en EHBO en preventie vergiftiging via gewasbeschermingsmiddelen.” De vormingsavond vindt om 18.30 uur plaats in Het SWOK in de Ooststraat 4. Deelnemen is gratis. “Onze leden kregen ook opnieuw een nieuwjaarsgeschenk in het teken van veiligheid”, weet voorzitter Verhaeghe. “Dit keer was dit een fluohesje.” (BCH/foto JCR)