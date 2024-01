“Voor ons is de maat vol”: boeren blokkeren toegangswegen naar haven Zeebrugge

Boze West-Vlaamse land- en tuinbouwers hebben dinsdagmiddag de toegangswegen naar de haven van Zeebrugge geblokkeerd. De protestactie werd op gang getrokken door een aantal land- en tuinbouwers uit de regio. Het is niet de bedoeling om de burger te hinderen, maar wel om “een sterk signaal te geven dat de maat voor de jonge boeren vol is”, klinkt het.



De op- en afritten van de A11 naar de haven van Zeebrugge zijn sinds 14 uur volledig geblokkeerd door een twintigtal tractoren. Nog meer boeren zouden onderweg zijn. Hoe lang de actie zal duren, is niet duidelijk. De politie is aanwezig maar laat de actievoerders begaan. De boeren willen protesteren aan de haven, “omdat de industrie veertig keer meer mag uitstoten dan wij als landbouwer”.

Er werden ook boterkoeken uitgedeeld tijdens het protest. © JVM

Net als bij andere acties in het land willen ook de West-Vlaamse land- en tuinbouwers een versnelling hoger schakelen in hun protest. “De grote onvrede over de Europese besluitvorming, waarin steeds meer verwachtingen worden opgelegd aan landbouw zonder dat er ruimte is voor inspraak en aandacht voor het verdienmodel van de land- en tuinbouw, wordt versneld door een kaduuk stikstofdecreet, het vastlopen van de uitrol van een nieuw mestactieplan en zorgen rond het geurkader”, aldus de boeren.