“Voor ons is de maat vol”: boeren blokkeren toegangswegen naar haven Zeebrugge, hinder blijft wellicht tot woensdagavond

Boze West-Vlaamse land- en tuinbouwers hebben dinsdagmiddag de toegangswegen naar de haven van Zeebrugge geblokkeerd. De protestactie werd op gang getrokken door een aantal land- en tuinbouwers uit de regio. Het is niet de bedoeling om de burger te hinderen, maar wel om “een sterk signaal te geven dat de maat voor de jonge boeren vol is”, klinkt het. “We willen hier nog tot woensdagavond blijven met onze blokkade om dat duidelijk te maken.” Het protest zorgt voor lange files in de haven van Zeebrugge zelf.



Sinds dinsdagmiddag 14 uur worden de op- en afritten van de A11 naar de haven van Zeebrugge en ook verschillende toegangswegen van de haven zelf geblokkeerd door een dertigtal tractoren. Wellicht zullen er nog meer tractoren bijkomen. “Er was heel weinig communicatie vanuit de verschillende organisaties, die ons als boeren vertegenwoordigen en we wilden niet bij de pakken blijven zitten, dus daarom hebben we zelf iets op poten gezet”, vertellen jonge boer Nick Van Doorne uit Beernem.

De politie is aanwezig om het verkeer van de zeehaven te begeleiden langs de protestpunten. In de haven van Zeebrugge waren in de loop van de namiddag lange files ontstaan, omdat het vrachtverkeer moeizaam uit de haven kan wegrijden. “Auto’s worden wel doorgelaten tussen de tractoren in. Maar voor vrachtverkeer gaat dat niet.” Daardoor werd een groot deel van het vrachtverkeer gevraagd om vlakbij op een afgebakend terrein te parkeren.

Veel respons

“Eerst hadden we zelf wat rondgevraagd in onze vriendengroep of mensen wat wilden doen om onze stem te laten horen. Uiteindelijk kwam het concrete plan om ergens naar toe te trekken met tractoren, want dat valt nu eenmaal op. Daarna kwam het idee om naar de haven van Zeebrugge te trekken terecht in een grote Whatsappgroep met allerlei boeren uit West, maar ook uit Oost-Vlaanderen en daar is het dan helemaal ontploft. Er kwam massaal veel reactie op, we konden het bijna niet meer bijhouden.”

Arno en Nick zijn twee van de jonge boeren, die niet wilden wachten en zelf het heft in handen namen voor een protestactie aan de havne van Zeebrugge. © JVM

“Er waren ook heel wat mensen, die een bericht stuurden dat ze ons steunen maar dat ze er zelf niet zullen geraken. Want het werk moet natuurlijk nog gedaan worden, hé”, vult mede-initiatiefnemer Arno De Smidt aan. “Dat is het hele punt: er gebeurt van alles, er komen talloze regels bij voor ons, maar wij moeten gewoon blijven voortdoen. Ik ben zelf ook veehouder en heb het geluk dat mijn ouders het nu even voor mij zullen over nemen. Maar daarom dat we nu hier staan om onze stem te laten horen. Andere mensen zullen hier even staan en zullen straks elkaar aflossen, maar de tractoren blijven hier sowieso net zoals ik tot woensdagavond.”

Symbolische locatie

De landbouwers hadden de haven van Zeebrugge uitgekozen als een symbolische locatie. “De industrie mag veertig keer meer uitstoten dan wij als landbouwers. De haven hier is één van de hoofdpunten van industrie in onze provincie, waar er dus zoveel meer zal mogen uitgestoten worden dan op onze boerderijen. Daarom zijn we naar hier getrokken. We laten de mensen wel nog wegrijden uit de haven en zullen ook de toegangen niet volledig blokkeren. Maar we willen het verkeer wat belemmeren”, gaat Nick verder terwijl de sfeer er met een vuur, boterkoeken en een uitgebreide muziekinstallatie bij de betogers er wel goed in zit.

Er werden ook boterkoeken uitgedeeld tijdens het protest. © JVM

Duidelijk signaal

Net als bij andere acties in het land willen ook de West-Vlaamse land- en tuinbouwers een versnelling hoger schakelen in hun protest. “De onvrede bij de landbouwers over het huidig beleid is er natuurlijk al veel langer. Maar we waren aan het afwachten wat het stikstofakkoord zou geven. We waren heel nieuwsgierig en hadden best hoge hoop, maar dan kregen we het akkoord te horen en werden we alleen maar teleurgesteld”, stelt Nick.

En dat is nog maar het topje van de ijsberg. “Het mestactieplan ligt ook al een hele tijd stil. Op Europees niveau willen ze met de Green Deal natuur terug herstellen, maar dat gaat zwaar ten koste van ons als landbouwer, zo erg zelfs dat het onmogelijk wordt om een deftig inkomen te hebben. En daarnaast zijn er nog eens zoveel administratieve voorwaarden opgelegd vanuit Europa dat je voor een gewoon familiebedrijf bijna een secretaresse nodig hebt, die halftime in dienst is. Wij hier in Zeebrugge vormen slechts een kleine actie. Maar we hopen dat alle kleine acties van over het hele land en in Europa een duidelijk signaal sturen en dat de politiek eindelijk eens écht naar ons luistert.”