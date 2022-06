Volkstuinpark Overakker in Deerlijk feestelijk geopend

Het volkstuinpark Overakker in de Tapuitstraat in Deerlijk werd officieel geopend. Het project werd gerealiseerd na een samenwerking tussen de gemeente Deerlijk, Tuinhier Deerlijk, Stadlandschap Leie en Schelde, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en Kinderboerderij Bokkeslot.

“Het volkstuinpark kwam er niet zomaar. We legden een lang traject af dat begon in 2013”, verduidelijkt voorzitter van Tuinhier Deerlijk Jan Desimpelaere, die ook nationaal voorzitter is van Tuinhier.

27.000 euro subsidies

“In 2013 werd een eerste aanvraag voor subsidiëring afgewezen. Een tweede, aangepaste, aanvraag kreeg in 2015 wel groen licht. Van dan af kon het echte werk beginnen en werden de eerste voorstellen en plannen getekend.”

“In 2017 kreeg alles een definitieve vorm en een jaar later werden de nodige werken uitgevoerd op de site. De oorspronkelijk geplande opening moest uitgesteld worden, maar we zijn wat blij dat het nu toch zo ver is … Voor dit groene project kregen we 15.000 euro subsidie van de Vlaamse Landmaatschappij en 12.100 euro subsidie van de provincie West-Vlaanderen.”

Vrij toegankelijk

“Wat Overakker precies inhoudt? Het is een park van 9.400 vierkante meter groot. Het volkstuinpark bestaat uit een ecologische zone met een poel, een speelzone met speelheuvels en andere natuurlijke speelelementen, een boomgaard met verschillende hoogstammige fruitbomen en een volkstuincomplex.”

“Het park is vrij toegankelijk. In de volkstuintjes staan het sociale gebeuren en de aangename vrijetijdsbesteding centraal. De 42 percelen zijn ongeveer 33 vierkante meter groot en daarin kan men ecologisch tuinieren.”

“Ecologisch en biologisch tuinieren staan hier hoog in het vaandel” – burgemeester Claude Croes en schepen Bert Schelfout

Burgemeester Claude Croes (CD&V) en schepen van Parken en Plantsoenen Bert Schelfhout (Open VLD) wezen in hun inleidend woordje op de uitstekende samenwerking tussen de verschillende instanties die meewerkten aan de realisatie van Overakker. Ze duidden ook op de waarde van tuinieren.

“Tuinieren is niet enkel een gezonde bezigheid die iedereen gemakkelijk kan uitoefenen. Deze leuke hobby heeft ook een interessant sociaal aspect. In de tuin of het volkstuinpark komen mensen samen met eenzelfde interesse. Dat bevordert het samenhorigheidsgevoel, het uitwisselen van ideeën en doorgeven van kennis.”

Geen onkruidverdelgers

“Trouw aan de volkstuinidealen staat het telen van diverse soorten groenten in de tuintjes voorop. Ecologisch en biologisch tuinieren staan hier hoog in het vaandel: het aanleggen van een verzorgde tuin waar de gewassen op een zo natuurlijk mogelijke wijze gezond gehouden worden met zo min mogelijk belasting van natuur en milieu.”

“Het composteren van tuinafval wordt sterk aangeraden evenals het gebruik van biologische en/of milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van onkruidverdelgers is hier verboden.”

Groene oases

Gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen Jurgen Vanlerberghe had woorden van lof voor de initiatiefnemers en gebruikers van de volkstuintjes. “Drie zaken wil ik hier in het bijzonder aanhalen. Vooreerst de nieuwe sociale dynamiek die een dergelijke realisatie met zich meebrengt. Mensen met verschillende achtergronden, jong en minder jong, vinden elkaar in een leuke, ongedwongen sfeer.”

“Een tweede pluspunt is de verregaande aandacht voor biodiversiteit. Ten slotte is het heel waardevol dat er bijkomende groene oases komen in deze toch redelijke verstedelijkte omgeving.”