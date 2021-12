Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Veurne

Begin december werden al twee uitbraken vastgesteld bij pluimveebedrijf in de regio, in Alveringem en het Franse Rexpoëde net over de grens. Het ging telkens om het hoogpathogene type, wat betekent dat dit leidt tot ernstige ziekte en overlijden bij pluimvee.

Dat is nu ook het geval bij de uitbraak in een pluimveebedrijf in Veurne. Dat bedrijf ligt enkele kilometers buiten het centrum van Veurne, in de richting van Booitshoeke. De drie bedrijven liggen telkens zo’n 10 kilometer van elkaar af.

Beschermingszone van 3 kilometer

“Net als bij de andere uitbraken werd het nog aanwezige pluimvee in het bedrijf geruimd”, zegt Hélène Bonte van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) dat de situatie in kaart brengt. “Het gaat om een zeer dodelijk besmetting en eenmaal een vogel besmet is kan je ervan uitgaan dat ook de andere dieren zullen sterven. Ook de eieren worden geruimd. Dat ruimen gebeurd door een gespecialiseerde firma onder toezicht van onze dierenartsen.”

“Net zoals bij de andere bedrijven werd een beschermingszone van 3 kilometer rond de besmettingshaard ingesteld en een bewakingszone van 10 kilometer. Er zijn ook bijkomend maatregelen. Zo is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden, doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.”

Screening

Het FAVV houdt nu bij andere bedrijven in de buurt een screening. “In de zones houdt het FAVV een screening, pas wanneer de eindscreening, over een aantal weken, gunstig is, kunnen de zones en de bijhorende extra maatregelen worden opgeheven.”

“Al wie ziektetekens bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen. In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan professionele bedrijven. Tot slot benadrukken we nog eens dat de ophokplicht in het hele land blijft gelden, ook voor particulieren.”

Dieren beschermen

Ook de stad Veurne stuurde intussen een bericht uit naar alle inwoners. “Je herkent de beschermingszone aan de rode borden die langs het openbaar domein zijn opgesteld”, zegt burgemeester Peter Roose, die ook nog eens de nadruk legt op de ophokplicht.

“De vogelgriep is niet gevaarlijk voor de mens, maar wel voor pluimvee en vogels. Bescherm dus uw dieren door ze op te hokken.” Wie een verhoogde sterfte opmerkt bij zijn dieren, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren. Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken worden gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99 777.

(JH)