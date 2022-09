Vogelgriep vastgesteld in Zwevezele, pluimvee geruimd

Bij een particulier in Zwevezele is vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Dat was ook het geval bij een commercieel pluimveebedrijf in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins. Het aanwezige pluimvee en de vogels worden er geruimd. Dat meldt het Voedselagentschap FAVV. Vermoed wordt dat besmette wilde vogels aan de oorzaak liggen: vogelgriep circuleert meer en meer onder wilde vogels, waarschuwt het FAVV.

Vorige week werd ook al vogelgriep vastgesteld bij een ander pluimveebedrijf in Sint-Laureins. De beschermingszone van 3 km en bewakingszone van 10 km die na de ontdekking van de nieuwe haard in Sint-Laureins worden ingesteld, overlappen grotendeels met de zones die vorige week al werden afgebakend.

Dieren afschermen

In die twee zones gelden strenge bioveiligheidsmaatregelen. Pluimveehouders buiten die zones, zowel particulieren als professionals, krijgen het advies om hun dieren, met behulp van netten, af te schermen van wilde vogels. Sinds 14 mei is dat niet meer wettelijk verplicht. Dieren moeten wel nog altijd verplicht binnen gevoederd worden, en ook drenken gebeurt bij voorkeur afgeschermd.

Bij verhoogde sterfte of elk ander symptoom moeten houders onmiddellijk de dierenarts contacteren.

Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens.