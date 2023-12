Vogelgriep vastgesteld in pluimveebedrijf in Diksmuide

In een pluimveebedrijf in het Diksmuide is vogelgriep vastgesteld van het type H5, een hoogpathogene variant. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vrijdag.

Er worden verschillende maatregelen genomen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo wordt het pluimvee in het vermeerderingsbedrijf in Diksmuide geruimd. Er wordt ook een beschermingzone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld rond de haard.

In die zone van 10 kilometer moeten alle houders van pluimvee, dus ook particuliere houders en hobbyhouders, zich houden aan een afschermplicht. Binnen een straal van 3 kilometer rond de haard geldt die afschermplicht niet enkel voor pluimvee, maar ook voor vogels.

Bij uitbreiding raadt het FAVV alle houders in het land aan om hun pluimvee en vogels zoveel mogelijk te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld door de ren te overspannen, zodat het contact met wilde vogels wordt vermeden. De dieren voederen moet sowieso nog altijd binnen gebeuren en ook drinken geven gebeurt bij voorkeur afgeschermd.

De uitbraak betekent overigens ook dat België zijn ziektevrije status op internationaal niveau verliest. De afgelopen twee maanden werden geen besmette wilde vogels meer gevonden in ons land en de laatste besmetting bij een pluimveehouderij dateerde al van februari.

Toch is het FAVV niet verbaasd over deze nieuwe vaststelling van het vogelgriepvirus. In de buurlanden waren onlangs al een aantal uitbraken bij pluimveehouderijen vastgesteld, waardoor het al duidelijk was dat het virus nog altijd circuleerde in Noordwest-Europa.