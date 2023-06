Vissers gaan nauwkeurig meten hoeveel diesel ze verbruiken: “Dit kan hen een pak euro’ besparen”

Om het brandstofverbruik bij vissersschepen terug te dringen, start een grootschalig project waarbij nauwkeurig gemeten zal worden hoeveel diesel de motoren slikken. De Rederscentrale voert het uit, ILVO begeleidt en de nieuwe vzw OVIS controleert. “Dit kan de vissers een pak euro’s besparen”, zegt pionier Dany Vlietinck.

Vzw OVIS (Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie) werd in 2019 opgericht met evenveel vertegenwoordigers van de reders en vakbonden. Voorzitter Bart Naeyaert, ook gedeputeerde (CD&V) wijst op het grote verschil met de voorganger SDVO (Stichting Duurzame Visserij Ontwikkeling): “Wij doen zelf geen projecten en enkel de selectie en opvolging. We laten partners in de visserijsector deze innovatieve projecten realiseren. De financiering komt van het Zeevissersfonds dat op zijn beurt gefinancierd wordt met de opbrengsten van de bedrijfsvoorheffing.”

Digivloot

Pas na goedkeuring door Europa en een hele procedure kunnen projecten gerealiseerd worden en krijgen ze geld. Zoals het pas goedgekeurde Digivloot (van de Rederscentrale), een van de acht ingediende projecten in het kader van de oproep ‘energie-efficiëntie en algemene innovatie in de visserijketen’.

Er is een budget van 2,2 miljoen euro om alle 58 Vlaamse vissersvaartuigen te laten deelnemen. “Belangrijk bij al de projecten is dat de gegevens en resultaten voor de hele visserijsector kunnen dienen”, zegt Frederik De Koninck, coördinator bij Ovis. Bij Digivloot komen er meters op de motoren van de vissersvaartuigen die het verbruik ‘in real time’ meten. “Digivloot zal gedurende 150 vaardagen precies in kaart brengen hoe het brandstofverbruik is bij verschillende onderdelen van het vissen. De gegevens worden verwerkt door het ILVO en nadien teruggekoppeld naar de deelnemende vissers en de sector. We garanderen de vissers dat hun gegevens geanonimiseerd worden in het verslag. Nu al zijn een 10-tal vissers ermee gestart. We hopen dat uiteindelijk alle reders meedoen, want dat zou een schat aan informatie opleveren voor de onderzoekers en de vissers.”

Digivloot loopt tot maart 2024 en nu al heeft OVIS een tweede oproep uitgeschreven voor projecten rond duurzaamheid en veiligheid.

Pionier Dany

Dany Vlietinck, actief in de visserij sedert 1979 en reder sinds 1991, is eigenaar van de Z.483 Jasmine. Hij doet al jaren wat Digivloot nu beoogt: meten. “Ooit kostte brandstof 10 cent per liter en werd er niet gekeken naar het verbruik. Na de eerste crisis in 2006 wou de sector steun vanuit Europa maar dat is niet mogelijk voor brandstof. Toen al plaatste ik een brandstofmeter en stelde vast dat er door aanpassingen aan netten en schip en bewustmaking van de bemanning veel energiezuiniger gevist kon worden. Toen hielden we het nog bij op een papiertje, maar tegenwoordig volg ik ‘in real time’ op mijn laptop wat mijn schip per minuut verbruikt.”

“Ook alle hulpmotoren kregen nu een meter, zodat we ook precies weten hoe het verbruik is bij het ophalen van netten en hoe het zuiniger kan. Met brandstofprijzen van 60 cent is dat zeker geen luxe.” Dany staat helemaal achter Digivloot: “Ik hoop dat de collega’s meedoen. Ik slaag er bijvoorbeeld in om mijn brandstofkosten onder de 30 procent te houden.”

