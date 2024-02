Veevoederbedrijf bakt vijfhonderd braadworsten voor stakende boeren: “We zijn solidair met de landbouwers”

Voeders Nollet uit Pollinkhove trakteerde donderdag de stakende landbouwers in Oostduinkerke met een barbecue. Ook andere veevoederbedrijven droegen hun steentje bij, wat resulteerde in een uitgebreid menu voor de stakers.

Voeders Nollet levert normaal veevoeder aan landbouwers uit de regio. Maar donderdag bevoorraadden ze de stakende boeren aan het afrittencomplex in Oostduinkerke met iets anders, namelijk vijfhonderd braadworsten.

“Wij zijn solidair met de landbouwers”, zegt zaakvoerder Arne Nollet. “Door de stakende boeren van braadworsten te voorzien, wilden we ons steentje bijdragen tot de actie. Onder de stakers bevonden zich ook verschillende klanten van ons. Ook andere veevoederbedrijven zorgden voor bevoorrading met onder meer koffie, taart en chocomousse. We regelden alles via een Whatsappgroepje. De stakende landbouwers kregen een mooi menu voorgeschoteld.”

“De landbouwers apprecieerden ons initiatief wel, sommigen waren al van 5 uur ’s morgen op pad en dan doet een lekkere maaltijd wel deugd”, gaat de zaakvoerder van Voeders Nollet verder. “De sfeer was ook goed, zeker niet grimmig. En het zonnetje scheen.”

Ook een vrachtwagen van Voeders Nollet stond uit solidariteit in de blokkade. “We steunen elkaar”, zegt Arne Nollet. “Want zonder landbouwers, hebben ook wij geen werk. Het is een grote keten. Het viel me op dat er veel jonge boeren aanwezig waren. Begrijpelijk, want het gaat immers om hun toekomst.”

Vandaag (vrijdag, red.) is opnieuw een normale werkdag voor Voeders Nollet. “We moeten wat achterstand van donderdag inhalen.”, besluit Arne Nollet.