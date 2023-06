Varkenskwekerij uit Poelkapelle mag moderne stallen bouwen en uitbreiden, burgemeester vol onbegrip

Burgemeester Dominique Cool (N-VA) vreest dat Langemark-Poelkapelle het ‘walhalla voor varkens’ wordt nu de deputatie het bedrijf M+Meat uit Poelkapelle een vergunning toekent waarbij de capaciteit van het aantal dieren bijna verdubbelt. “Ongezien in onze gemeente en dan vooral in deze tijden van het stikstofakoord”, aldus de burgervader. Volgens varkenshoudster Bénédicte Dobbels zal de vernieuwde site net minder ammoniak uitstoten en wordt 45 procent minder milieuhinder verwacht. “Duurzaamheid, aandacht voor milieu en dierenwelzijn staan in dit project centraal”, aldus de zaakvoerster.

De deputatie verleende op 8 juni een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan de varkensfokkerij M+Meat langs de Waterstraat in Poelkapelle. Daarmee kan het bedrijf van start gaan met het slopen van tien stallen en het bouwen van twee nieuwe stallen. De vergunning komt er na negatief advies van de gemeente en op Facebook reageert burgemeester Dominique Cool (N-VA) vol onbegrip.

Hij vreest dat zijn gemeente een beetje het ‘walhalla voor varkens’ wordt. “Ik begrijp dit niet zo goed”, aldus de burgemeester. “Ondanks ons negatief advies en bezwaren van burgers schrijft de deputatie toch een vergunning uit. Ook onze landbouwraad staat hier trouwens negatief tegenover. We maakten ons al eerder zorgen over het gebakkelei in Brussel inzake stikstof. Later werden onze boeren opgehitst dat er geen toekomst meer is voor familiale landbouwers. Nu wordt krijgt dit bedrijf toch een vergunning. Hoezo stikstofakkoord?”

Het gemeentebestuur ging zijn mening kracht bijzetten in de provincie. “Een dergelijke schaalvergroting van een bedrijvencomplex is ongezien in onze gemeente. Er ligt een toeristische route in de nabijheid en ook buren tekenden bezwaar aan. Het bedrijf ligt op een steenworp van de woonkern van Poelkapelle en een dergelijke uitbreiding zal heel wat meer transporten van en naar het bedrijf met zich meebrengen”, aldus nog Dominique Cool.

Bedreiging voor de natuur

Dat de uitbaters van het bedrijf willen uitbreiden, is inderdaad opmerkelijk, want in het kader van het stikstofakkoord werden aan 982 varkensboeren in ons land gevraagd zich door de overheid te laten uitkopen en daarmee een punt te zetten achter de veeteelt.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil er tegen 2030 in slagen de varkensstapel met zo’n 30 procent te verkleinen, tegen dat jaar moet de stikstofuitstoot met de helft verminderen. Op dit moment is het zo dat zowel landbouw en industrie als verkeer te veel stikstof uitstoten, wat een ernstige bedreiging voor de natuur vormt.

Vandaag zijn er 5,86 miljoen varkens in Vlaanderen. Binnen zeven jaar moet dat aantal met 1,8 miljoen dalen. De Vlaamse regering trok voor de vrijwillige uitkoopregeling 200 miljoen euro uit, met de bedoeling om twee derde van de boeren uit te kopen.

“De afgeleverde vergunning voor ons bestaande varkensbedrijf in de Waterstraat gaat over een renovatie van onze oude varkensstallen naar een nieuwe, toekomstgerichte infrastructuur” – Bénédicte Dobbels

Aan het hoofd van M+Meat staat Bénédicte Dobbels uit Lochristi, die samen met haar echtgenoot Bart Mouton ook M+Pigs en M+Porc in Lochristi runt. “Ik ben een boerin in hart en nieren”, aldus de zaakvoerster. “Mijn drie kinderen, allen twintigers, willen in de sector stappen, wat op de dag van vandaag toch wel niet niets is.”

“De afgeleverde vergunning voor ons bestaande varkensbedrijf in de Waterstraat gaat over een renovatie van onze oude varkensstallen naar een nieuwe, toekomstgerichte infrastructuur. Het gaat voor alle duidelijkheid niet over een nieuw stallencomplex die in een open ruimte gebouwd zou worden.”

Emissiearme stallen

“Om ons familiaal varkensbedrijf verder toekomstgericht te kunnen uitbaten, moeten we antwoord geven aan de maatschappelijke noden. Daarbij staat duurzaamheid, aandacht voor milieu en dierenwelzijn centraal. We moeten de oude stallen dan ook dringend ombouwen naar nieuwe, ruime en emissiearme stallen.”

Op vlak van dierenwelzijn gaat het volgens Bénédicte Dobbels over moderne, goed geconditioneerde ruimtes, met natuurlijk daglicht, continue beschikbaarheid van vers voeder en water en verrijkingsmateriaal als afleiding voor de varkens. Op vlak van milieu gaat dit over stikstofreducerende maatregelen en bouwtechnieken.

“Om dit te realiseren moeten we de tien bestaande oude stallen afbreken. We bouwen bijkomend twee nieuwe stallen met emissiearme vloeren. Dat zijn vloeren waarop de urine en mest van de dieren gescheiden opgevangen worden, en zo weinig mogelijk contactoppervlakte hebben met de stallucht. Hierdoor zijn de stikstofemissies naar de omgevingslucht lager.”

Koeler en gezonder stalklimaat

Tevens investeert het bedrijf in zeven luchtwassers. “Dat om de stallucht goed af te leiden en te wassen. Dit proces is op basis van een natuurlijke en biologisch procedure, die zijn werking bewees als best beschikbare techniek. Warmtewisselaars zorgen ervoor dat de warme lucht uit de stallen tegenstroom komt met inkomende koude lucht. Dat zorgt voor een koeler en gezonder stalklimaat. Tijdens warme zomers kan dit de staltemperatuur met 10°C verlagen.”

“Op vlak van dierenwelzijn is dit cruciaal. De investeringen zijn financieel te verantwoorden mits er voldoende schaalgrootte is. Dit betekent dat we vandaag 696 biggen en 4.750 vleesvarkens houden. Door de renovatie willen we een capaciteit van 8.928 vleesvarkens realiseren.”

Het bedrijf benadrukt dat de nieuwe stallen bijna dezelfde grondoppervlakte innemen dan de huidige, oude stallen, en dus ook binnen de bestaande groene buffer van bomen en struiken komt te liggen. H”et is dus niet dat zo dat de bebouwde oppervlakte plots komt te verdubbelen”, aldus nog de zaakvoerster.

Milieueffectenrapport

Voor het bekomen van deze vergunning werd een wettelijk vereist milieueffectenrapport (MER) uitgevoerd. “Dit MER kwam tot de conclusie dat de uitbreiding van het aantal varkens finaal leidt tot minder impact en hinder. De vermindering van uitstoot bedraagt 14 procent voor ammoniak, en 45 procent minder verwachte milieuhinder.”

Ook zijn de bouwtechnische maatregelen opgenomen om geluidshinder voor de omgeving te beperken, zijn de opvangsilo’s voor regenwater gemaximaliseerd, is er een plan voor gereglementeerde aanrijroutes voor het transport en is er een protocol voor vliegenbestrijding.

Informatievergaderingen

Om de buren over deze bouwplannen en het milieueffectenrapport te informeren organiseerde M+Meat op 10 januari al een informatievergadering. “We luisterden naar de bezorgdheden die bij hen leven, bijvoorbeeld over de aanwezigheid van vliegen en het gebruik van grondwater. Daarmee werd in de vergunningsaanvraag rekening gehouden. Dit voorjaar volgde de wettelijke informatievergadering op initiatief van de gemeente Poelkapelle”, zegt de varkenshoudster.

De firma hoopt dat het binnen de gemeente tot een gezond draagvlak komt voor het familiaal bedrijf. “Op die manier kunnen onze zonen en dochter hun toekomst in de landbouw verderzetten, mits we vandaag kunnen investeren in moderne, eigentijdse stallen die deze toekomst leefbaar kan houden. Anderzijds moet de impact en hinder voor onze buren lager zijn dan vandaag. We volgden hiervoor alle nodige stappen, adviesrondes van de bevoegde Vlaamse administraties en overlegrondes die nodig zijn om tot een gedragen vergelijk te kunnen komen.”

Er kan nog altijd beroep worden aangetekend tegen de beslissing van de deputatie.