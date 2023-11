Varkenskwekerij uit Poelkapelle krijgt dan toch geen vergunning om grotere stallen te bouwen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft het varkensbedrijf M+Meat een omgevingsvergunning geweigerd voor een uitbreiding van hun site langs de Waterstraat in Poelkapelle. Het bedrijf wou nieuwe stallen bouwen voor meer dan 4.000 extra varkens. De provincie had eerder de vergunning wel toegekend, maar onder meer het gemeentebestuur ging daar tegen in beroep en haalt nu haar slag thuis. “De ruimtelijke impact van het nieuw te bouwen complex is van een andere kaliber dan de huidige stallen en overstijgt de draagkracht van het perceel”, argumenteerde het gemeentebestuur.

Uitbreiding

Op 8 juni 2023 verleende de provincie een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan het varkensbedrijf M+Meat langs de Waterstraat in Poelkapelle. Het bedrijf plant tien bestaande varkensstallen tegen de vlakte te werken en daarna twee nieuwe stallen te bouwen, met een oppervlakte van 7.519 vierkante meter en een nokhoogte van 5,1 meter. Er zouden op de site meer dan 4.000 varkens bijkomen, wat het totaal op een kleine 9.000 varkens zou brengen.

Aan het hoofd van M+Meat staat Bénédicte Dobbels uit Lochristi, die samen met haar echtgenoot Bart Mouton ook M+Pigs en M+Porc in Lochristi runt. “Ik ben een boerin in hart en nieren”, zei de zaakvoerster eerder in de krant nadat de vergunning in eerste instantie wel werd toegekend. “Mijn drie kinderen, allen twintigers, willen in de sector stappen, wat op de dag van vandaag toch niet niets is. In het bestaande varkensbedrijf in de Waterstraat willen we onze oude varkensstallen renoveren naar een nieuwe, toekomstgerichte infrastructuur. Het gaat voor alle duidelijkheid niet over een nieuw stallencomplex die in een open ruimte gebouwd zou worden. Om ons familiaal varkensbedrijf verder toekomstgericht te kunnen uitbaten, moeten we een antwoord geven aan de noden van de maatschappij. Daarbij staat duurzaamheid, aandacht voor milieu en dierenwelzijn centraal. We moeten de oude stallen dringend ombouwen naar nieuwe, ruime en emissie-arme loodsen. Op vlak van dierenwelzijn gaat dit over moderne, goed geconditioneerde ruimtes, met natuurlijk daglicht, continue beschikbaarheid van vers voeder en water en verrijkingsmateriaal als afleiding voor de varkens. Op vlak van milieu gaat dit over stikstof reducerende maatregelen en bouwtechnieken.”

In beroep ondanks goedkeuring provincie

Het bestuur van Langemark-Poelkapelle gaf een negatief advies voor de aanvraag. Die vond de uitbreiding van het varkensbedrijf in tijden van het stikstofakkoord opmerkelijk. Enkele andere adviezen waren wel gunstig voor het varkensbedrijf. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen twee bezwaarschriften binnen, waarin onder meer argumenten als stikstofuitstoot, geluidsoverlast, overlast van vliegen, bevuiling van de beek en geurhinder werden opgeworpen. Desalniettemin kende de provincie de vergunning toe, waarop naast de gemeente ook de West-Vlaamse Milieufederatie, zeven omwonenden en twee jeugdbewegingen in beroep gingen.

Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle merkte in zijn beroep op dat er bij de toekenning van de vergunning nogal gemakkelijk voorbij werd gegaan aan “gigantische omvang van de gebouwen die zouden worden opgetrokken. De ruimtelijke impact van het nieuw te bouwen complex is van een andere kaliber dan de huidige stallen en overstijgt de draagkracht van het perceel. Ook lijkt het erop dat met de uitbreiding het bedrijf varkens van elders naar hier wil overbrengen. Zo worden, onder meer naar aanleiding van de stikstofproblematiek, kansen ontnomen van landbouwers in eigen gemeente.”

Vergunning geweigerd

De minister neemt nu een ander standpunt in dan de provincie en weigert een vergunning te geven aan het varkensbedrijf. “De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt”, aldus minister Demir. “De aanvraag is niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Er bestaat aanleiding om de beroepen gegrond te verklaren en de vergunning te weigeren.” M+Meat kan tegen de beslissing nog aankloppen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.