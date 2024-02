Van ‘Tafel van Gert’ naar barricades: Vlaanderens Strafste Boerin Lies (41) blijft actievoeren

Vlaanderens Strafste Boerin Lies Sampers (41) voerde vorige week nog actie aan de Tafel van Gert en stond maandag mee op de barricades aan de Poperingse grensovergang Callicanes. “Wij zijn bereid om te blijven actievoeren.”

Nadat boeren dagenlang Zeebrugge, Brussel en andere centrale punten in ons land viseerden, trokken ze maandag naar de West-Vlaamse grens met Frankrijk voor acties bij Adinkerke en Rekkem. Tientallen landbouwers uit de Westhoek wierpen een blokkade op aan de Poperingse grensovergang Callicanes. Daar stond ook Lies Sampers op de barricades. Ze draagt nog steeds haar titel van Strafste Boerin uit het jaar 2022 en maakte vorige week haar opwachting aan ‘De Tafel van Gert’ op Play4. “Normaal zou ik nu de actie in Ieper bijwonen, maar ik kan spijtig genoeg niet overal tegelijk zijn”, sprak ze op nationale televisie.

“Er zijn te veel regels en het is een kakofonie, waardoor we worden beknot in onze groei”

“Ik vind het heel belangrijk om hier aanwezig te zijn bij mijn collega’s”, vertelt ze maandag bij de opgeworpen blokkade van tractoren en brandende paletten. ‘Kruispunt van Europa’ prijkt vlakbij op het uithangbord van Callicanes. De boerin uit Vlamertinge die ook nog werkt als verpleegster in het Jan Yperman Ziekenhuis wil “de druk hoog houden in Brussel”.

(lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Wij zijn bereid om te blijven actievoeren”, verzekert ze. “De plek voor dit protest is symbolisch: we merken dat Europese richtlijnen op een andere manier worden toegepast in Vlaanderen, Frankrijk en Wallonië. Dat vinden wij niet correct. In Europa moeten we op dezelfde manier behandeld worden. Er zijn te veel regels en het is een kakofonie, waardoor we worden beknot in onze groei.”

Transportverkeer

De gewestweg N38, beter bekend als de Frans-Vlaanderenweg, die uitmondt in de Franse D948, werd geblokkeerd door tientallen tractoren. “We houden hier enkel het transportverkeer”, aldus Lies. “Gewone burgers laten we wel door, maar de meesten aan Belgische kant waren verwittigd doordat we deze actie een paar dagen vooraf hadden aangekondigd. Aan Franse zijde zagen we meer bestuurders die verrast waren door de actie.”

Restaurant gesloten

In Zeebrugge hielden boeren hun actie dagenlang vol. “Hier verwacht ik dat de blokkade tegen het einde van de dag wordt opgeheven”, vervolgt Lies. “Schadevergoedingen of deurwaarders vrezen we dus niet. We proberen het prettig te houden.”

Vlakbij liggen de ‘Terminus-zaken’ van Pieter Verheyde. “Ons restaurant sluit normaal nooit, maar vandaag wel. We kunnen niet anders, maar hebben wel begrip voor deze actie”, aldus Pieter, die een deel van zijn lokale producten haalt uit een eigen hoevewerking.

De grensactiedag is niet het laatste boerenprotest, als het van Lies afhangt. “Verwacht je de komende weken aan nog meer acties, als er niet naar ons wordt geluisterd.” (TP)