“Uitzonderlijke vondst”: kinderboerderij Bokkeslot vindt een rond ei bij kippen

Sinds meer dan dertig jaar leven er ijverige kippen op de kinderboerderij Bokkeslot in Deerlijk. Zij pikken, kakelen en leggen veel eieren. De boerderij verhuist over afzienbare tijd naar een nieuwe locatie in de Vichtesteenweg.

Boerderijmedewerkster Ine Debosscher: “Er leven op die andere boerderij al enkele dieren. Zo ook een bende legkippen. De eieren worden verkocht in de hoevewinkel. Toen boer Willem deze ochtend de eieren ging rapen lag er een volledig rond ei tussen. Hij bracht dit mee naar de huidige locatie in de Tapuitstraat waar het winkeltje is en vertelde over de uitzonderlijke vondst.”

Ine herinnerde zich een recent krantenbericht waarin ook in Engeland een dergelijk uitzonderlijk gevormd ei gevonden werd. Daar werd het geveild voor een goed doel. “Wij namen een foto en verspreidden die bij de medewerkers.”

De ‘creatie’ wordt op het Bokkeslot gekoesterd. Ine is van plan de dooier en het eiwit door een klein gaatje uit de schaal te blazen. “Ik wil deze uitzonderlijk ronde vorm bewaren en er een educatief doel aan geven. Wordt vervolgd.” (MVD)