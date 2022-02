Uitbreidingsvergunning voor varkenskwekerij Taveirne geweigerd

Komen-Waasten bindt de strijd aan met de industrialisatie van de landbouwsector en vindt hierin steun bij de Waalse overheid. Een uitbreidingsvergunning voor varkenskwekerij Taveirne werd door zowel minister Céline Tellier en minister Willy Borsus geweigerd, tot grote opluchting van zowel het gemeentebestuur als de Komenaars.

Het verhaal van de varkenskwekerij is in Komen oud zeer. Wat ooit begon als een familiale onderneming groeide de afgelopen decennia uit tot een exploitatie van formaat. Buurtbewoners van de kwekerij ergerden zich niet alleen aan de geluids- en geurhinder maar hekelden vooral het wetteloze imago dat het geheel met zich meebracht.

In maart 2021 volgde een nieuwe aanvraag voor een uitbreidingsvergunning, waarmee de kwekerij hun site langs de Nieuwkerkebaan de capaciteit van 7000 varkens naar meer dan 11.000 varkens wilde brengen. De aanvraag werd door de gemeente meteen verworpen, waardoor de kwekerij in hoger beroep ging. Na een procedureslag die bijna een jaar in beslag nam, volgde dan toch het verlossende antwoord: de uitbreiding komt er niet.

Komens schepen van milieu Philippe Mouton reageerde alvast opgelucht op de beslissing van het Waalse gewest. “Dergelijke bedrijven vinden in Vlaanderen geen steun meer en trekken dan ook massaal naar Wallonië, waar vooral Komen-Waasten een erg populaire bestemming is”, klinkt het. “Als gemeente stonden we machteloos tegen deze industrialisatie van de landbouw want onze negatieve adviezen werden steeds genegeerd. Het leek vaak meer op een far west van vergunningen dan daadwerkelijk beleid. Dat we nu de steun krijgen van de ministers is een opsteker van formaat. Het feit dat ze nu reeds voor de tweede keer de megalomane plannen van bepaalde ondernemingen blokkeren toont duidelijk aan dat ook in Wallonië de maat meer dan vol is. We verwelkomen nog steeds de landbouwindustrie, alleen kunnen we niet langer staan toekijken hoe de natuur hiervoor wordt gesloopt.”