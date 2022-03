Uitbraak van vogelgriep op pluimveebedrijf in Meulebeke

Op een pluimveebedrijf in Meulebeke is vogelgriep van het hoog pathogene type H5N1 vastgesteld. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) woensdag.

Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt het pluimvee dat nog aanwezig is in het bedrijf geruimd. Er worden ook een beschermingszone van drie kilometer en een bewakingszone van tien kilometer rond de haard ingesteld.

In deze zones zijn bijkomende maatregelen genomen om vogelgriep te bestrijden. Zo is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden. Doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. Al wie ziektetekens bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, moet een dierenarts raadplegen, aldus het FAVV.

Het agentschap herinnert eraan dat de ophokplicht blijft gelden in het hele land, ook voor particulieren.

Vijfde uitbraak

De uitbraak op een groot pluimveebedrijf in Meulebeke is de vijfde op een professioneel bedrijf dit seizoen in ons land. Eerder waren er vogelgriepuitbraken in Alveringem en Ravels (begin december), Veurne (eind december) en Bocholt (begin januari). Voorts was er één uitbraak bij een hobbyhouder, in het Oost-Vlaamse Beveren. “Er was lokaal ook invloed op houders in de grensstreek met Frankrijk door uitbraken over de grens. Buurlanden als Frankrijk en Nederland kennen meer gevallen van vogelgriep”, zegt Hélène Bonte, woordvoerster van het FAVV.

“De bevestiging van de nieuwe uitbraak in Meulebeke toont aan dat de vogelgriep nog altijd aanwezig is in België. Het is van groot belang dat hobbyhouders van pluimvee en professionelen de bioveiligheidsmaatregelen blijven naleven. Aarzel nooit om in geval van overmatige sterfte of symptomen die met de ziekte verband houden, snel contact op te nemen met je dierenarts”, benadrukt minister van Landbouw David Clarinval (MR).

Besmetting

Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De besmetting kan plaatsvinden door direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand, geeft het FAVV mee.