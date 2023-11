Tweede oproep vrijwillige stopzetting varkenshouders gelanceerd

Maandag 6 november start de tweede ronde van de uitkoopregeling voor varkenshouders. Varkensboeren met een impactscore van 0,025 procent kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor de vrijwillige stopzettingsregeling van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse regering zette eerder dit jaar het licht op groen voor een eerste oproep, waarvoor ongeveer 900 bedrijven in aanmerking kwamen en waarbij 236 landbouwers een aanvraagdossier indienden.

De varkensstapel met 30 procent verkleinen tegen 2030 en op die manier de uitstoot van ammoniak reduceren. Die ambitie van de Vlaamse regering maakt deel uit van de gemaakte stikstofafspraken. Om die ambitie waar te maken, werd een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt.

Oproep loopt tot 19 januari

Een eerste oproep eerder dit jaar was gericht op de varkensbedrijven met een impactscore van meer dan 0,5 procent. Die score meet de bijdrage van een landbouwbedrijf aan de stikstofneerslag op een natuurgebied. In de tweede ronde zullen nu ook varkensbedrijven met een impactscore hoger dan 0,025 procent een aanvraag kunnen indienen. De tweede oproep loopt van 6 november tot en met 19 januari 2024. De landbouwers die volgens de gegevens van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in aanmerking komen, zullen via de VLM op de hoogte worden gebracht.