Tuinaannemer Stijn Phlypo (36) is ook schapenboer: “Een prachtige tuin kan ook in een rijwoning”

Stijn Phlypo uit Roeselare is nog maar eens in de prijzen gevallen in de wedstrijd van de Vlaamse tuinaannemer. De Roeselarenaar haalde deze keer goud in de categorie middelgrote tuin met een tuinproject in Meulebeke. We gingen op bezoek op De Ruiter en stonden tussen… de schapen.

Je bent een vaste waarde geworden in de wedstrijden van de Vlaamse tuinaannemer?

Stijn Phlypo: “Ik ben inderdaad vaak van de partij wanneer de prijzen worden bekend gemaakt. Ik heb al een zilveren medaille en vier gouden medailles gewonnen in deze wedstrijd door de jaren heen. Dit jaar was het goud voor mij in de categorie middelgrote tuin. De West-Vlamingen doen het trouwens altijd goed want dit jaar hebben we vier van de vijf gouden medailles gewonnen in de vijf reeksen. De Limburgers zijn onze grootste concurrenten. Limburg en West-Vlaanderen hebben een goede en mooie tuincultuur. Onze mensen geven graag geld uit aan hun tuin en wij kunnen zeer mooi werk afleveren.”

Je liet ergens optekenen dat deze medaille toont dat je er nog altijd staat. Had je twijfels?

“Neen, helemaal niet maar ik ben niet zo heel erg actief op sociale media. Voor sommige mensen kan dat misschien vreemd overkomen maar met deze nieuwe gouden medaille tonen wij dat we nog zeer aanwezig zijn.”

Want jullie zijn helemaal geen kleine firma meer?

“Vijftien jaar begon ik helemaal alleen met tuinaanleg en architectuur. Nu werken we met zeven vaste medewerkers en een aantal onderaannemers. We doen tuinaanleg in een perimeter van een uur rijden van De Ruiter, van Knokke tot in de Vlaamse Ardennen (lacht).”

Werken in en met de natuur, het zit eigenlijk een beetje in de genen?

“Mijn opa en oma langs de kant van mijn vader waren landbouwers op De Ruiter en mijn opa en oma langs de kant van mijn ma waren landbouwers op ’t Groendal in Rumbeke. Dat is nu een kaasboerderij geworden waar ze lekkere kazen maken die ook vaak in de prijzen vallen. Ik woon met mijn gezin op De Ruiter, in een huis dat nog van de oom van papa is geweest en dat we helemaal hebben herbouwd. En gelukkig hebben we veel ruimte rond het huis. Dat is leuk en belangrijk voor ons.”

Veel mensen denken misschien dat je enkel grote projecten aanvaardt als tuinaannemer?

“Grote projecten zijn uiteraard leuk om te doen maar een tuin moet niet per se groot zijn. Ook een rijwoning kan een tuin hebben die er echt wel uitspringt. Het beste bewijs is de gouden medaille die ik nu heb behaald met een middelgrote woning.”

“Genieten van schaaldieren eten in Audresselles”

Maak je een tuin zo duur als je zelf wil?

“De oppervlakte van de tuin speelt uiteraard een rol maar als die oppervlakte voor het merendeel wordt ingenomen door gras zal dat niet zo bepalend zijn in het totale kostenplaatje want gras is niet zo duur. Wat wel een rol speelt, is het feit dat dure zaken zoals een zwembad of mooie bomen in een kleine tuin even veel kosten als in een grote tuin. Dan zou je misschien kunnen zeggen dat een kleine tuin in verhouding duurder uitvalt. Maar eigenlijk kun je nooit een prijs voorop zetten als je een tuin in gedachten hebt. Wel kun je altijd een project aanpassen volgens je budget. Maar het comfort en gebruiksgemak van je tuin moet steeds op de eerste plaats komen.”

Naast tuinaannemer ben je ook schapenboer?

“Men zegt dat je een schaap moet zijn om schapen te houden en ik vrees dat dit klopt (lacht). Schapen vragen veel zorgen en er is niets mee te verdienen. Maar schapen maken mijn hoofd leeg. Als ik met mijn schapen bezig ben, denk ik niet aan mijn werk. Ik heb twee schapenrassen lopen: Poll Dorset, een bekend Engels ras dat een zeer lief karakter heeft en waarvan de wol ook op hun hoofd doorgroeit, en Engelse Texel-schapen. Ik heb 24 moederdieren en van iedere soort ook een ram. Maar tegen volgende zomer zal ik moeten uitkijken naar een nieuwe Poll Dorset-ram. Verjonging dringt zich daar op.”

Een tuinaannemer heeft zelf een grote tuin?

“Dat hangt er van af waar die tuinaannemer woont. Ik heb een grote tuin en veel land rond het huis waar mijn schapen kunnen lopen. En ja, dat maakt me gelukkig maar dat geeft me ook veel werk. Ik wil dat alles perfect afgewerkt en onderhouden is. Met ouder worden, merk ik dat dit steeds belangrijker wordt voor mij. Ik wil eer halen uit alles wat ik doe en mijn medewerkers en klanten weten dat.”

Droom je om nog te groeien als bedrijf?

“Niet echt. We zitten goed qua omvang en ideeën en alles gaat nog door mijn handen. Nu heb ik nog steeds een goede klantenbinding en indien het groter wordt, zal de connectie met de klanten automatisch minder worden.”

Hoe kun je echt genieten van het leven?

“Door op de eerste dag van de vakantie schaaldieren te gaan eten in Audresselles en in diezelfde vakantie ergens in Frankrijk ’s morgens vroeg naar de bakker te stappen om het beste brood ter wereld.”