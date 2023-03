Tijdens grote tractorenactie trekken kinderen regio Westhoek met kleine tractoren naar school

Meer dan honderd tractoren trokken vrijdag vanuit de Westhoek naar Brussel, en weer terug. De landbouwers hopen zo de toekomst veilig te stellen van hun kinderen. Zoals de tienjarige Loïc, die kwam betogen op de verzamelplaats in Ieper en daarna met zijn eigen tractor naar school trok. “Zelfs daar is actiegevoerd.”

“Ik wil ook landbouwer worden.” De kleine Loïc viel op tussen de grote tractoren, die vrijdag nog voor het ochtendgloren verzamelden in Ieper voor de betoging in Brussel. “Onze zoon is tien jaar. Dat hij later wil boeren, bevestigde hij ons deze week. Toen hij het vertelde, keken mijn vrouw en ik toch even naar mekaar. De trots maakte snel plaats voor een onzeker gevoel”, zegt papa Wim Vanpeperstraete uit Heuvelland. “De kinderen zijn onze toekomst, maar heeft de familiale landbouw nog een toekomst?”

Boeren, dat is man en vrouw tezamen, anders gaat het niet

Melk, vlees of friet, zonder boeren gaat dat niet. Met deze boodschap op zijn T-shirt zwaaide Loïc de tractoren uit. Vanuit de Westhoek vertrok een colonne van meer dan 160 tractoren. Sommige op grote vrachtwagens, omdat de eigenaars nog aan het werk waren op de boerderij. Daarna vertrok Loïc naar school, op zijn eigen tractor met de slogan ‘geef jonge boeren een toekomst’. “Hij voert actie op school, net als tientallen andere kinderen van landbouwers die naar Brussel trekken”, aldus Wim. “De kwestie komt aan bod in de klas en werd begrijpelijk gemaakt. In plaats van te spreken over stikstof, GLB en MAP7 werd uitgelegd dat je de boer drie keer per dag nodig hebt om te eten.”

Met veel vaders in Brussel en de kinderen op school werden tal van boerderijen voor een dag volledig toevertrouwd aan de vrouwen. In Reningelst kreeg landbouwster Katrien Deraedt hulp van Loes Vandromme, Vlaams parlementslid en schepen in Poperinge (CD&V). “Het is druk door de ‘werpweek’ in de varkensstallen, waar alle drachtige zeugen bevallen”, vertelt Katrien, die dag en nacht in de weer is. “Het zijn dus niet alleen de ministers die ’s nachts aan het werk zijn.”

“Op een boerderij kan de boerin veel bufferen”, weet ook Wim. “En boeren, dat is man en vrouw tezamen, anders gaat het niet. Voor deze tractorenactie heerst een grote samenhorigheid onder jonge en oudere boeren over syndicale grenzen heen. Dat is echt machtig om te zien.”

Langste afstand voor de Westhoekboeren

In Vlaanderen moesten de Westhoekboeren de langste afstand afleggen richting hoofdstad. “We trokken er vier uur voor uit. En toch was de opkomst schitterend, er is veel engagement”, vindt Philip Fleurbaey (52). “Ik ben intussen de laatste melkveehouder van stad Ieper en dat is heel confronterend. Ik ben een trotse boer, heb een zoon van 21 jaar en zou graag hebben dat hij verder boert. Ik wil een toekomst voor de landbouw in Vlaanderen, de beste streek van Europa op vlak van knowhow en klimaat. Maar ik heb de indruk dat men meer tegen ons is, dan voor ons. Er is in het verleden al veel betoogd en eigenlijk is er weinig veranderd. De politiek doet maar voort, met de eigen agenda. Hopelijk wordt onze stem nu wel gehoord.”

“Dit protest moet vreedzaam verlopen, we doen het niet om de mensen te ambeteren”, stelt Bert Hanssens. De 35-jarige landbouwer uit Heuvelland leidt de tractorcolonne. “Ook ik doe dit voor de kinderen. Door het stikstofdossier dreig ik mijn bedrijf te moeten afbouwen en mogelijk zelfs sluiten. De boerderij is het enige inkomen van mijn gezin, dat drie kinderen telt van vier, zeven en negen jaar. Een verpletterende verantwoordelijkheid en de druk is gigantisch.”

Mentale aspect

“Vorige week is een landbouwer uit de streek uit het leven gestapt, wat enorm hard aankomt bij alle collega’s”, aldus Bert. “Ook mentaal hebben boeren het moeilijk door slechte prijzen, talloze controles, grote werkdruk en heikele dossiers. Er zijn nochtans genoeg organisaties waar landbouwers terechtkunnen, zoals Boeren op een Kruispunt. Daarom nog eens een oproep. Als je niet goed in je vel zit: zoek hulp en durf erover praten.” (TP)