Tarweprijzen breken records: “Ik vrees dat taarten een luxegoed zullen worden”

Door de huidige conflicten zijn Oekraïne en Rusland als belangrijkste uitvoerders van tarwe weggevallen, met als gevolg dat de prijzen op het hoogste peil in 14 jaar tijd staan. Slecht nieuws voor de bakkerssector, die sowieso al kreunen onder de berg van andere prijsstijgingen. Dat ook de West-Vlaamse consument meer zal moeten neertellen voor brood en gebak is onvermijdelijk volgens Johan Belligh, van Bakkerijgrondstoffen Soenens uit Ingelmunster.

“We kampen met een opeenstapeling van problemen momenteel. De tarweprijzen waren voor nieuwjaar al met 30 procent gestegen. Ook zuivel is met de helft duurder geworden. Dan spreken we nog niet van de hallucinante energietarieven. Tal van factoren spelen mee in de prijsstijging van tarwe, maar de oorlog helpt de zaak inderdaad niet vooruit”, aldus Johan.

Alternatieven

Soenens levert grondstoffen aan (groot)bakkerijen, dus op hun beurt hun producten afleveren aan de consument. Dat de prijzen zullen doorgerekend worden naar de laatste groep is onvermijdelijk, meent Johan: “Ik vrees voor de koopkracht van de mensen. Als dit zo doorgaat zullen taarten en gebak een luxegoed worden. Want hoe je het ook draait of keert, is alle lekkere dingen zit bloem en boter.”

De situatie in Oekraïne beïnvloedt tot slot niet enkel de tarweprijzen. “Onze gist komt ook van Oekraïne. Volgende week is onze voorraad op. We moesten dus heel snel op zoek gaan naar een alternatief, dat onvermijdelijk duurder is. Pas op, het we passen ons aan hé, alles lukt wel. Ik probeer altijd positief te blijven en hoop dat alle prijzen na de conflicten en coronacrisis opnieuw dalen, vooral voor de jeugd is dit zó belangrijk.”