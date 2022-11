‘t Omloophof in Brielen is 100 % West-Vlaams hoeveproducent: “In maart openen we hoevewinkel”

Vier hoeveproducenten mogen zich voortaan 100 % West-Vlaams hoeveproducent noemen. Een van die vier is Hoevewinkel ‘t Omloophof in Brielen. Uitbaters Deborah Sanctorum en Niels Legrand beheren al enkele automaten en een webshop. Vanaf maart komt er een hoevewinkel bij in de Noordhofweg.

Het label 100 % West-Vlaams staat voor het aanbieden van kwaliteitsvolle 100 % West-Vlaamse producten met een verhaal die met veel liefde en vakmanschap vervaardigd worden. De gezichten achter ‘t Omloophof in de Noordhofweg zijn Deborah Sanctorum (34) en Niels Legrand (33). Ze hebben twee kinderen en wonen op 500 meter van ‘t Omloophof. “Zelf ben ik afkomstig van Rumbeke en kom ik niet uit een landbouwersgezin. Ik studeerde accountancy-fiscaliteit”, vertelt Deborah. “Tien jaar geleden leerde ik Niels kennen, die wel landbouwerszoon is. Zijn ouders baten landbouwbedrijf ‘t Omloophof uit en Niels is bezig om het bedrijf gefaseerd over te nemen. Ik ging op zoek naar een manier om ook mijn steentje te kunnen bijdragen en uiteindelijk startten we de automaten op. Die automaten zijn gevuld met verse producten van ons en collega-landbouwers. Denk maar aan frietaardappelen, vastkokende aardappelen, eitjes, brood, ajuinen, wortels, … Ze zijn 24/7 beschikbaar en worden frequent aangevuld. Daarnaast hebben we een webshop waar je ons varkensvlees en het rundsvlees van een collega uit Vlamertinge kan bestellen.”

Al deze zaken willen ze binnenkort combineren in hun hoevewinkel. “In Brielen zijn er weinig handelszaken, dus we denken wel dat er vraag zal zijn naar verse ambachtelijke producten. De webshop voor vlees blijft trouwens behouden.”

Mobiele kippenstal

De opening is voorzien begin maart. “Je zal er groenten, fruit, vlees, kaas en andere zuivelproducten vinden. Ik wil ook soep en groenteslaatjes aanbieden. Kwaliteit en versheid staan steeds voorop. Zo plaatsten we bijvoorbeeld een mobiele kippenstal. Deze stal wordt steeds verplaatst zodat de kippen altijd weidegras hebben. In zo’n stal zitten 150 kippen, wat voor ongeveer 150 eieren zorgt per dag. Naast de automaten leveren we deze eieren ook aan restaurants in de buurt. We zijn bovendien bezig om eigen advocaat op basis van deze eieren op de markt te brengen. In de zomer van 2023 investeren we in een tweede mobiele kippenstal”, aldus de onderneemster, die begeleid wordt door Inagro. “Het project heet Empowering Farming, een organisatie van Inagro en Vives. Mystery shoppers kwamen langs bij onze automaten en gaven dan feedback. Ook een cursus winkelinrichting staat nog op het programma. Het is bijzonder leerrijk”, besluit Deborah.

‘t Omloophof, Noordhofweg 1 – 8900 Brielen. Meer info via Facebook: T Omloophof.