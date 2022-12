‘t Mussenhof krijgt steun: Boerderij wil uitbreiden en inclusieproject starten

De Provincie West-Vlaanderen keurde in het kader van het Europees steunprogramma Leader Westhoek drie nieuwe projecten goed. Die geven zo impulsen aan de landbouwsector in de Westhoek. Eén van die projecten is de boerderij ’t Mussenhof in Keiem.

Alles samen gaat het om 88.500 euro Europese, Vlaamse en Provinciale steun, waarvan 10.000 euro naar boerderij ’t Mussenhof gaat. Zij zetten daar in op circulaire landbouw door voedseloverschotten te recupereren en te gebruiken als voedsel voor hun kringloopvarkens. Met de steun van Leader Westhoek kan het bedrijf uitbreiden en verder professionaliseren. Het bedrijf wil ook klassen en groepen ontvangen en hen boeien met workshops over biodiversiteit in hun voedselbos of boerderijcompostering. De totale kostprijs bedraagt 33.333,33 euro, maar nu krijgen ze al 10.000 euro steun.

Natuurlijke voeding

Monique Wagemakers (58) baat samen met haar zoon Joshua Van Kammen (26) de boerderij uit, een project waarin Monique haar hart en ziel in legt. “Onze varkens hebben allen een naam, mogen en kunnen buiten lopen wanneer ze maar willen en worden op een volledig natuurlijke wijze gevoederd: ze krijgen groenten en fruit en hebben geen bijvoeding nodig”, vertelt Monique. “Alles wat hier te zien is – stallen, omheiningen en dergelijke – wordt zoveel mogelijk met gerecycleerd en tweedehands materiaal gerealiseerd. In ons voedselbos zijn er talrijke soorten bessen, maar ook perziken, appels en dergelijke te vinden. Naast groenten en fruit uit ons voedselbos krijgen de dieren ook voedselresten die we gaan kopen bij een groenteverwerkend bedrijf waar men bijvoorbeeld de harten van de sla niet kan gebruiken. Onze varkens lusten dat wel en zo wordt dan weer een hoop afval bespaard door dit aan de varkens te voeren. Onze dieren eten enkel voedsel dat niet geschikt is voor menselijke consumptie.”

Mensen met ADHD zouden hier in de rust van de natuur kunnen meehelpen

Uitbreiden

Met de steun van het project Leader willen ze onder andere de loods uitbreiden en een aantal aanpassingen doorvoeren waardoor ze nog professioneler te werk kunnen gaan. “We willen ook een inclusieproject starten. Zo kunnen mensen met bijvoorbeeld ADHD hier in de rust van de natuur even komen meehelpen. Daarnaast willen we ook workshops en rondleidingen geven. Het vlees van onze dieren wordt particulier verkocht, natuurlijker vlees is er niet te vinden.” (ACK)