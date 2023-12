Studenten van VIVES Roeselare lanceren Whey2go: duurzame ontbijtdrank op basis van kaaswei

Zondag 10 en 17 december staan zes studenten van de richting agro -en biotechnologie op de kerstmarkt van Roeselare om er hun product Whey2Go te verkopen. Dit is een ontbijtdrank op basis van kaaswei, het restproduct van de kaasproductie.

Het zeskoppige team bestaat uit Bram Calleeuw (Rumbeke), Kimberly de Bel (Pittem), Brent Seys (Diksmuide), Anton Rens (Tienen), Lauren Steyaert (Wielsbeke) en Silke Verbeke (Torhout). “Ik zit in mijn derde en laatste jaar agro -en biotechnologie afstudeerrichting landbouw aan de VIVES in Roeselare”, zegt Brent (20). “Mijn ouders baten een melkveebedrijf uit in Nieuwkapelle. De kans bestaat dat ik later ook in het bedrijf zal stappen, maar dat is nog toekomstmuziek.”

Project

Intussen zit Brent in zijn laatste jaar. “Een van de vakken is project-ondernemingszin. Daarbij worden we in groepjes verdeeld en moeten we een product ontwikkelen dat duurzaam is. Elk groepslid heeft een eigen verantwoordelijkheid, zo ben ik de financieel verantwoordelijke. Wij kozen voor het product Whey2Go. Dat is een ontbijtdrank op basis van kaaswei. Wei is het vloeibare deel van melk dat overblijft na de kaasbereiding. Kleine kaasmakers weten niet altijd waar ze met dit restproduct terechtkunnen. Met Whey2Go proberen we dit nu te valoriseren.”

Drie smaken

Whey2go is beschikbaar is in drie verschillende smaken, namelijk aardbei, chocolade en vanille. “De naam van de ontbijtdrank is dus een knipoog naar het belangrijkste ingrediënt, wei, maar ook een suggestie voor een snelle start van de dag. Onze slogan luidt: The Perfect Whey to Start The Day. Een duurzaam ontbijt is goed voor onze klanten en het milieu. Het is ook belangrijk dat we bewustwording creëren over duurzaamheid in de voedselindustrie.”

Kerstmarkt

Ze werken intussen samen met korte ketenbedrijven en lokale handelaars. “Zo kan je ons product kopen in zuivelhandel Patsy’s winkeltje en kaasboerderij ’t Groendal. Deze winkels zijn allebei in Roeselare. De komende twee zondagen 10 en 17 december kan je ons trouwens terugvinden op de kerstmarkt in Roeselare. Proeven is daar zeker mogelijk.”