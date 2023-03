Strafte Boerin Lies trekt naar het parlement: “Graag de spreekbuis voor onze boeren en boerinnen”

De Strafste Boerin van Vlaanderen, Lies Sampers uit Ieper liet woensdag haar dagtaken op de boerderij en in het ziekenhuis in andere goede handen en trok met nog enkele andere dames naar Brussel voor een bezoek aan het Europees en het Vlaams Parlement.

“Er zijn geen verplichtingen gekoppeld aan mijn titel van ‘Strafste Boerin van Vlaanderen’’, zegt Lies Sampers uit Vlamertinge. “Maar ik probeer mijn functie zelf zo goed mogelijk in te vullen. Mensen kennen of herkennen mij ondertussen als Strafste Boerin en spreken mij aan. Ze delen dan een persoonlijke zorg of hun mening over bepaalde dossiers en vragen om die stem ook verder uit te dragen naar bijvoorbeeld de politici. Ik ben graag spreekbuis voor onze boeren en boerinnen die dag in dag uit keihard werken in hun prachtige stiel maar die helaas vergeten lijken te worden door sommige beleidsmakers”

Landbouwissues

De boerin runt samen met haar man Wim Derycke de boerderij in Torenhof langs de Brielenstraat in Vlamertinge. Woensdag trok Lies naar Brussel en ze was niet alleen. Ze werd vergezeld door verschillende andere kandidates van de Strafste Boerin en een vertegenwoordiging vanuit Ferm. Vanuit heel Vlaanderen namen ze woensdagmorgen de trein naar onze hoofdstad. Eerst stond een bezoek aan het Europees Parlement op het programma Europarlementslid Tom Vandekendelaere (cd&v) ontving de groep voor een rondleiding en een gesprek omtrent de vele landbouwissues op Europees vlak.

Stikstofdossier

Na de middag verplaatste het gezelschap zich naar het Vlaams Parlement waar Loes Vandromme, Bart Dochy en Stijn Deroo (cd&v) hen welkom heetten. Loes Vandromme is Vlaams Parlementslid en eerste schepen in Poperinge. Ze volgt de activiteiten van Lies als Strafste Boerin en wilden graag tijd maken voor een gesprek. “Vrouwen als Lies zijn een rolmodel voor vele andere boerinnen. Chapeau voor wat ze doet”, zegt Vandromme. Er was tijd voor een stevige babbel over – hoe kan het ook anders – het stikstofdossier en de groep kon ook een stuk van het vragenuurtje in de plenaire vergadering meepikken. Als afsluiter stond een rondleiding doorheen de gebouwen op het programma.