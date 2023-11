Stopt stal stikstofprobleem? Boerenbond investeert in innovatief West-Vlaams project

Eindelijk witte rook in het stikstofdossier… De Vlaamse regering heeft een akkoord, maar ondertussen wordt in Ieper hard gewerkt aan een innovatieve oplossing voor de uitstoot van landbouwbedrijven. Om die te beperken werkt Vermeulen Construct er aan een vernieuwend stalconcept. De Boerenbond springt alvast op de kar en steunt het project. “We willen mee bouwen aan de toekomst van onze landbouwsector”, zegt medezaakvoerder Geert Vermeulen.

De kogel is eindelijk door de kerk. De Vlaamse regering legt voor de derde keer in twee jaar tijd een stikstofakkoord op tafel en heeft er goede hoop op dat het nieuwe plan ook juridisch zal standhouden.

De belangrijkste krijtlijnen zijn duidelijk: de varkensstapel moet tegen 2030 nog altijd met dertig procent krimpen en ook de vergunningsdrempels voor industrie (1 procent) en landbouw (0,025 procent) blijven behouden, maar landbouwers die boven de uitstootdrempel komen, kunnen toch nog een vergunning aanvragen.

“Dat onze plannen nu steun krijgen, geeft een geweldige boost” – Geert Vermeulen, Vermeulen Construct

Boeren kunnen ook uitstootrechten overnemen van een landbouwer die ermee ophoudt en zogenaamde rode bedrijven hoeven niet langer verplicht te sluiten in 2030, maar krijgen de kans om te investeren en zo hun impactscore onder vijftig procent te krijgen.

Nieuws dat niet enkel helderheid schept voor de meer dan 7.000 West-Vlaamse landbouwers, ook de vele flankerende bedrijven en sectoren weten nu waar ze aan toe zijn. Dat is ook het geval voor Vermeulen Construct uit Ieper. Het familiebedrijf, gerund door de broers Geert (58), Hein (50) en Johan (56) en Geerts echtgenote Conny Adriaen (58) werkt al bijna dertig jaar voor en met landbouwbedrijven.

Mestscheiding

“Enerzijds staan we in voor de volledige machinale keten van de preiteelt, anderzijds zijn we gespecialiseerd in staltechnieken voor de veehouderij. Wij leven volledig mee op het ritme van de landbouw. Wanneer het op de hoeves goed gaat, is dat ook bij ons het geval.”

Het Ieperse bedrijf ontwikkelde het zogenaamde VeDoWS-stalsysteem, waarmee het op een innovatieve manier mestscheiding aanpakt. “Als veehouder kan je kiezen voor een end of pipe-oplossing: een luchtwasser die de ammoniak wegfiltert. Maar wij bieden een veel duurzamer alternatief aan. Door urine en mest al ín de stal zelf van elkaar te scheiden, voorkomen we dat ammoniak – en dus stikstof – ontstaat.”

© JOKE COUVREUR

Concreet wordt onder de roostervloer waar de dieren op staan, een ondiepe hellende vloer aangelegd met in het midden een smalle opening. Die zorgt ervoor dat de urine snel kan aflopen, de mest wordt via een schuif apart afgevoerd.

“Die verse mest bevat methaan en koppelen we aan een biogasinstallatie en wekt zo energie op. Bovendien wordt ook de geurbelasting fors verminderd. Win-win, dus. Dit concept prijkt intussen op de ammoniak-emissiearme lijst.”

Iets wat ook de Boerenbond niet is ontgaan. Vermeulen Construct sloeg de handen in elkaar met het Grobbendonkse AndersBeton om het project WellFareCalf uit te werken. “Iedereen heeft het altijd over de varkensstapel die moet teruggedrongen worden, maar ook het aantal kalveren moet tegen 2030 met vijftien procent dalen, met 2015 als referentiejaar.”

“Dat de Boerenbond ons nu steunt, is een geweldige boost. De ontwikkeling van dit project kost ons zo’n 160.000 euro, waarvan Boerenbond de helft bekostigt. De andere vijftig procent dragen wij samen met AndersBeton. Concreet investeren wij met Vermeulen Construct dus 40.000 euro. Heel bewust, want we dragen de landbouwwereld een erg warm hart toe.”

Prototype

Een prototype is momenteel in Westerlo operationeel en zal het komende jaar tal van data verzamelen. “Doel is om ook WellFareCalf op de AEA-lijst te krijgen (lijst met ammoniak-emissiearme stalsystemen, red.), want onze landbouwers verdienen de middelen en werkwijzes om stikstof op een goede manier aan te pakken.”

“We moeten ons er meer dan ooit van bewust zijn dat landbouw een van dé hoekstenen van onze samenleving is. Zonder hen hebben we straks allemaal een lege koelkast. Dat willen we mee helpen vermijden door aan de toekomst van deze mooie sector te bouwen.”