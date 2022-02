Stikstofakkoord is “mokerslag en contractbreuk” volgens Boerenbond

Het stikstofakkoord is een “ware mokerslag voor onze familiale bedrijven en hun gezinnen”. Bovendien pleegt de Vlaamse regering met haar stikstofakkoord ook “contractbreuk”, klinkt het woensdag in een reactie van de Boerenbond.

De Vlaamse regering kondigde woensdag een doorbraak aan in het stikstofdossier. De regering maakt tot 2030 3,6 miljard euro vrij. Landbouwbedrijven die erg veel stikstof uitstoten, zullen tegen 2025 de deuren moeten sluiten, terwijl de regels voor toekomstige vergunningen strenger worden.

In een reactie erkent de Boerenbond dat een aantal van zijn eisen zijn ingewilligd, maar toch bestempelt de landbouworganisatie het akkoord als een “mokerslag” en “contractbreuk”. “Met het vervroegd sluiten van de rode bedrijven (bedrijven die erg veel stikstof uitstoten, nvdr) en het versneld terugdraaien van de ontheffing van nulbemesting in groene bestemmingen in beschermd natuurgebied, komt de regering terug op gemaakte afspraken”, klinkt het.

Geen perspectief

Bovendien geeft het toekomstige vergunningenkader landbouwers geen enkel perspectief meer voor de ontwikkeling van de bedrijven, aldus nog de Boerenbond.

Daarnaast laakt de Boerenbond ook dat de regering blind is gebleven voor de socio-economische impact van de beslissingen. De landbouworganisatie stelt zelfs luidop de vraag of dit akkoord ook juridisch overeind zal blijven.

Bezwaren

“Het mag duidelijk zijn dat wij de komende tijd onze bezwaren op alle mogelijke manieren kenbaar zullen maken: schriftelijk via de procedure openbaar onderzoek, maar ook via syndicale acties aan iedereen wie beleidsverantwoordelijkheid draagt”, zegt Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker. “We rekenen er ook op dat de Vlaamse regering deze bezwaren en het openbaar onderzoek dat nu volgt, ernstig neemt.”