Stijn en Tineke openen biohoeve Autartika in Doomkerke

De 90 jaar oude hoeve aan de Brandstraat in Doomkerke stond 15 jaar leeg en in zware staat van verval. Dit is nu een volwaardige biohoeve Autartika uitgebaat door Stijn Cottenier (50) en Tineke Delaere (37).

Autartika is afgeleid van het Grieks en draagt een dubbele bodem: zelfvoorzienend en authentiek zijn, dicht bij de natuur. Het wordt Tinekes fulltime beroep. Stijn deed veel ervaring op via VELT en zijn peter, die actieve boer was. Nu bewerken ze een oppervlakte van 1,4 hectare. Tineke woont op de plukhoeve en partner Stijn ietsje verder in dezelfde Brandstraat.

Zelfpluk

“Het is een zelfplukconcept”, vertelt het koppel. “We werken met abonnementen. Wie dat heeft kan hier zomaar komen oogsten en plukken. Het is hier toegankelijk van dinsdag tot zaterdag van zonsopgang tot zonsondergang.”

“Hier staan 70 soorten groenten, kruiden en later ook nog klein fruit als bessen en frambozen. We gaan de bezoekers ook met raad en daad bijstaan bij twijfel of eender welke vragen omtrent de groei en de verwerking. Graag geven we ook educatie aan groepen. We denken bijvoorbeeld aan mensen met een moeilijke thuissituatie of een soort van re-integratie via de natuur.”

Geen bestrijdingsmiddelen

Het ordewoord en leidraad zijn bio. “Dus geen bestrijdingsmiddelen. We hadden al contacten met de lokale overheid en met Tuinhier-Ruiselede voor eventuele coproducties of samenwerking op diverse vlakken. Later voorzien we groenteverwerking en een afhaalplaats vooraan waar nu een bouwvallige woning staat. We gaan dan ook groetenmanden samenstellen, te koop voor iedereen. Dat is een volgende fase en daarna nog een verblijfmogelijkheid op onze boerderij”, besluiten ze enthousiast.