Stefaan en Caroline gaan met ‘Maju Berry’ voor korte keten: “Blauwe bessen zijn superfood!”

Stefaan Vanlerberghe en Caroline Moerman richtten in maart Maju Berry op. Maju Berry kweekt in hoofdzaak blauwe bessen en probeert die zoveel mogelijk via de korte keten aan de man te brengen. Sedert eind juni verkopen Stefaan en Caroline blauwe bessen en frambozen in een automaat aan hun bedrijf in de Sint-Elooistraat. Het is de bedoeling om in de toekomst ook afgeleide producten zoals confituur en sappen te gaan verkopen.

“Ons bedrijf is eigenlijk vernoemd naar onze dochters Julie en Marie”, vertelt Caroline Moerman (41). “Maju is een samenvoeging van een deel van hun voornamen.” “Ik heb een varkensbedrijf in Poelkapelle”, pikt Stefaan (45) in. “Voor dat bedrijf zijn er op dit moment geen verdere ontwikkelingsmogelijkheden meer”. “We wilden daarom nog iets anders gaan doen, iets waardoor we buiten in de natuur konden werken”, stelt Caroline. “We konden kiezen voor de aardbeienteelt, maar eigenlijk was het onze bedoeling om met iets te starten dat anderen niet doen. Na een aantal bedrijfsbezoeken in Nederland en in eigen land besloten we om voor de teelt van blauwe bessen te gaan. Die bessen zijn eigenlijk het nieuwe superfood doordat ze zo gezond zijn. Ze zijn rijk aan mineralen en vitaminen en bevatten ook veel antioxidanten die ontstekingsremmend en cholesterolverlagend werken en beschermen tegen ziektes zoals bijvoorbeeld kanker. Blauwe bessen worden ook veel in diëten voorgeschreven. Blauwe bessen zijn onze hoofdteelt. We hebben in maart een 4000-tal planten geplaatst, goed voor zowat 1 hectare. Daarnaast telen we ook frambozen en rode en witte jeneverbessen”, gaat Stefaan verder.

Dicht bij de klant

“We gaan daarbij zoveel mogelijk milieubewust te werk”, weet Caroline. Zo worden er natuurlijke vijanden zoals roofmijt en lieveheersbeestjes uitgezet om schadelijke insecten zoals spintmijt en bladluizen te bestrijden en het gebruik van sproeistoffen te vermijden. We gaan ook voor de korte keten. Daarbij proberen we zoveel mogelijk rechtstreeks aan de klant te verkopen. Het is ook onze bedoeling om dicht bij de klant te staan en dagverse producten aan te bieden. Daartoe hebben we eind juni een automaat geplaatst waarin blauwe bessen en frambozen te verkrijgen zijn”.

“Uiteraard kunnen de mensen ook rechtstreeks aan ons bestellen”, aldus Stefaan. “Verder is het de bedoeling om ons fruit ook aan bakkers, fruitwinkels en aan de Veiling te leveren. Van een deel van het fruit willen we in de toekomst ook afgeleide producten zoals confituur of sappen maken en die ook via de korte keten te koop aan te bieden. We willen volgend jaar ook met de teelt van braambessen starten.”

Je vindt Maju Berry in de Sint-Elooistraat 28A. Meer info via 0478 20 27 94 via vanlerberghe.moerman@telenet.be en via de Facebookpagina Maju Berry.