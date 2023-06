Stefaan Dierickx nieuwe commercieel directeur van Indufarm NV

Indufarm, toeleverancier van de professionele veehouderij, is verheugd om Stefaan Dierickx aan te kondigen als hun nieuwe commercieel directeur. Stefaan Dierickx krijgt de taak om Indufarm te begeleiden in de verdere professionalisering van de bedrijfs- en verkoopstructuur.

De huidige vennoten richten zich met hun marktkennis op een verdere groei van het bedrijf en de blijvende ondersteuning aan hun klanten. Voor Stefaan is de veeteeltsector alvast bekend terrein. Zo waren zijn ouders actief als zelfstandige veehouders en werd de kennis en liefde voor het vak met de paplepel ingegeven.

Ook in zijn professionele loopbaan is de landbouwsector een vaste waarde gebleven. Met ruim tien jaar ervaring achter de kiezen bij AVR bv, waarvan ruim de helft aan het roer van het sales en marketing departement als commercieel directeur, heeft hij alvast een indrukkende staat van dienst. Verder verzamelde Stefaan via diverse professionele uitdagingen heel wat expertise als product- en sales manager. De combinatie tussen de passie die Stefaan uitdraagt voor de veeteeltsector en zijn opgedane vakkennis maakt van hem de geknipte persoon om aan het verhaal van Indufarm een mooi en ambitieus hoofdstuk bij te schrijven.