Stefaan De Jaeghere teelt zwaarste pompoen in Pittem

Na een gedwongen afgelasting van twee jaar door corona organiseerde Tuinhier Pittem-Egem opnieuw een pompoenweging. In de wedstrijd om de zwaarste pompoen wist Stefaan De Jaeghere het laken naar zich toe te trekken met een pompoen van 432 kg.

Tweede in de uitslag werd Wannes Van Hessche met een exemplaar van 274 kg. Geert Bossuyt, die bij de vorige editie won met een pompoen van 580 kg, raakte nu niet verder dan 232 kg en moest genoegen nemen met de derde plaats. In de wedstrijd om de mooist versierde pompoen ging de overwinning naar Wannes Van Hessche, voor Amber Vanderiviere en Kyara Baert. Peter Vansteenkiste wist dan weer de grootste zonnebloem te kweken. Er was ook een wedstrijd om het gewicht van een reuzepompoen te raden en daar had Wilfried Reilhof het gewicht van 274 kg exact juist, wat hem een biermand opleverde. (JG)