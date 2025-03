Stad Ieper organiseert dialoogavond ‘HELDER’ minister Brouns over drinkwaterkwaliteit met

Op donderdag 27 maart om 19.30 uur organiseert Stad Iepersamen met de Ieperse Milieuraad ‘HELDER’, een informatieve dialoogavond over de kwaliteit van ons drinkwater. Naast inzichten van deskundigen volgt een debat met diverse stakeholders, onder wie Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns.

De info- en debatavond komt er na de heisa over de versoepeling van de norm voor 1,2,4-traizool, een afbraakproduct van schimmelbestrijder metconazol, in het drinkwater. De Watergroep mat in West-Vlaams water, vooral in de Westhoek, triazoolwaarden die de Europese voorzorgswaarde van 0,1 microgram per liter overschrijden. Op vraag van De Watergroep verleende Brouns op 20 december de toestemming om er toch drinkwater te blijven winnen. Hij legde de maximumconcentratie op 1 microgram per liter, tien keer hoger dan de Europese norm.

Cruciale vragen

“Tijdens HELDER beantwoorden experts cruciale vragen zoals: Hoe veilig is ons drinkwater? Wat betekent de recente versoepeling van de drinkwaternorm voor triazolen? En hoe kunnen we de waterkwaliteit voor mens en milieu blijven garanderen?”, zegt Miguel Gheysens, Ieper schepen van waterbeleid (Team Ieper). “’Veilig en gezond drinkwater is een basisrecht voor elke inwoner. Met HELDER willen we niet alleen informeren, maar ook luisteren naar de vragen en bezorgdheden van onze gemeenschap. Samen kunnen we werken aan duurzame oplossingen voor een optimale waterkwaliteit.’

Debat met Jo Brouns

Op de avond komen prof. Dr. Jacob de Boer van VU Amsterdam, Kathleen De Schepper van De Watergroep en Ine Soenen van Water+Land+Schap hun inzichten delen. Daarna is er een debat met Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns (CD&V), Vlaamse parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen), Guy Vandenpoel van de Boerenbond en Kristine De Schamphelaere van PAN Europe.

Het evenement vindt plaats in het auditorium AC Auris in Ieper en is vanaf 28 maart ook online te bekijken via www.ieper.be. Na het debat is er een infomarkt met ruimte voor vragen en een drankje. Deelnemers kunnen vooraf al vragen insturen bij hun inschrijving. Inschrijven kan gratis vanaf 3 maart via https://helder.eventsquare.store of telefonisch via 057 451 668. (TOGH)